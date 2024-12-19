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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

男人尿尿出問題未必只是「老了」 攝護腺癌躍升男癌第3位

2024/12/19 13:18

醫師表示，國內攝護腺癌高達3成診斷時已是晚期，主要與男性健康意識相對低落有關。（資料照）

醫師表示，國內攝護腺癌高達3成診斷時已是晚期，主要與男性健康意識相對低落有關。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部國健署今（19日）公布「111年癌症登記報告」，國人新發癌症人數突破13萬大關，其中，男性10大癌症中，攝護腺癌由第5位上升2個名次，擠進第3位，新增9062人。醫師表示，國內攝護腺癌高達3成診斷時已是晚期，主要與男性健康意識相對低落有關，健康教育需要再強化。

台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍表示，攝護腺癌上升主要與新冠疫情期間，民眾害怕跑醫院而未及時檢查有關。另外，攝護腺癌本來是西方人好發癌別，國人飲食習慣西化後，罹病人數開始上升；同時患者年齡中位數由76歲往前變成73歲，有年輕化趨勢。

查岱龍指出，攝護腺癌早期10年存活率可達9成以上，但晚期會降至2成，而國內晚期診斷占比達3分之1，比美國的3%至5%相比高出不少，主因為台灣男性健康意識較低落，50歲以上出現排尿不適症狀，往往不會視為疾病，反而認為是年紀到了的自然變化，就醫意願就相對不高，需要強化教育。

查岱龍說明，若70歲的男性被診斷為攝護腺癌晚期，雖然接受荷爾蒙治療有助於疾病控制，由健保給付；但需要長期用藥，且可能造成骨質疏鬆，也影響認知能力、心血管功能，並恐轉移至骨骼影響行動，造成出門需要人陪伴、使用特殊交通工具，對自己與家庭生活影響甚鉅。

查岱龍指出，若能夠早期診斷攝護腺癌，可區分惡性度，若為低惡性度未必需要手術或根除性的積極治療，只要追蹤即可，萬一疾病出現進展再調整治療策略；至於中惡性或非常惡性，容易惡化或轉移，則需要積極治療，包含傳統或微創手術、放射線治療、重粒子或質子治療、冷凍治療、海福刀治療等，選項非常多，可視病人狀況選擇最適合的方案。

查岱龍建議，若是有攝護腺家族史的男性，45歲以上可定期到醫院檢查，一般男性有頻尿、急尿、夜尿等症狀時，也不要視為年齡的自然變化就置之不理，應盡快就醫檢查，以利及早診斷。此外，提醒避免久坐，且應適時適量飲水，夜間不宜喝太多水。

查岱龍也指出，攝護腺癌診斷可透過檢測攝護腺特定抗原（PSA），也可經由肛門指診，或是超音波等其他臨床工具，目前政府尚無篩檢政策，目前醫學會與國健署討論中，但需要再視實證醫學資料而定。

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