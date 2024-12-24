高雄市立大同醫院日照 失智長者630天無走失獲國家醫療品質獎

高雄市立大同醫院失智日照締造630天無走失紀錄，獲國家醫療品質獎。（資料照）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市立大同醫院福樂學堂日照中心計畫，聚焦於減少失智症長者走失風險，以預應式風險管理方法為核心，通過全面的訓練、家屬聯繫、資訊整合及走失演練，實現失智症長者走失案例降至零的目標，締造630天無走失紀錄，獲NHQA國家醫療品質獎，拿下「區域級特優機構」1金、2銀、1銅、5標章等16項獎佳績。

2024年第25屆NHQA國家醫療品質獎由財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會主辦，在醫學創新方面，高雄市立大同醫院展現國際接軌的決心與能力，導入人工智慧與大數據分析等先進科技，開發個人化治療方案並提升醫療效率。

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此外，也透過智慧醫療平台的建設，醫院成功優化患者體驗，提升資源利用效率，成功轉型醫療數位化；在藥學科的智慧化創新管理，導入智能藥櫃與電子紙應用，顯著降低調劑錯誤率並提升工作效率，成為國內用藥安全與品質管理的標杆。

此次榮獲金獎的大同福樂學堂日照中心計畫，聚焦於減少失智症長者走失風險，以預應式風險管理方法為核心，通過全面的訓練、家屬聯繫、資訊整合及走失演練，實現了失智症長者走失案例降至零的目標，家屬滿意度提升至100%，並締造了630天無走失紀錄的佳績。

大同醫院郭昭宏院長表示，在這次的榮耀背後，我們非常感謝所有醫護同仁的付出，正是因為大家的專業、用心與堅持，才讓大同醫院不斷的發光發熱屢獲佳績。

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