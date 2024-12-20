自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》繽紛食品「毒」害孩童 恐致過敏、增慢性疾病風險

2024/12/20 10:18

營養師指出，食物呈現繽紛色彩，可能使用大量的人工色素，而人工色素會影響兒童神經系統、導致兒童過敏反應，也可能出現皮膚過敏等症狀；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，食物呈現繽紛色彩，可能使用大量的人工色素，而人工色素會影響兒童神經系統、導致兒童過敏反應，也可能出現皮膚過敏等症狀；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕顏色鮮豔的汽水、五彩繽紛的糖果蛋糕，吸引孩子的目光，增加吃的意願，但營養師李婉萍指出，這些能讓食物呈現繽紛色彩，可能使用大量的人工色素，而人工色素會影響兒童神經系統、導致兒童過敏反應，也可能出現皮膚過敏、蕁麻疹、鼻炎等症狀，長期攝入過多人工色素，甚至增加罹患某些慢性疾病風險，提醒家長要注意，孩子是否選擇到含有大量人工色素的食品，別讓「毒」有機可趁。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文分享，前陣子的「蠟瓶糖」風波，收到許多家長的訊息，想知道這類食物會對孩子有什麼危害？對此，她指出，人工色素可能引發過敏反應，讓孩子不舒服，有研究顯示，人工色素可能影響孩子的學習和行為，人工色素只是讓食物看起來更好看，並沒有營養價值，另外，許多加工食品含有大量人工色素，而加工食品本對健康沒有益處。

人工色素對兒童的危害

●影響兒童神經系統：人工色素可能干擾兒童的神經傳導物質，進而影響他們的行為和情緒。

●導致兒童過敏反應：部分兒童對人工色素可能產生過敏反應，導致皮膚過敏、蕁麻疹、鼻炎等症狀。

●長期健康風險：長期攝入過多人工色素，可能增加罹患某些慢性疾病的風險。

李婉萍建議，家長可以帶著孩子學習閱讀食品標籤，在購買時選擇不含人工色素的產品，多吃天然的蔬果，減少加工食品的攝取，且天然食物有豐富的營養素，更有益於孩子的成長，有時間的話盡量自製食物，好控制添加物的份量，最重要的是，在選購時別選擇顏色繽紛的食物，就能減少攝取到人工色素的機會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中