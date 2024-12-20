健康網》繽紛食品「毒」害孩童 恐致過敏、增慢性疾病風險

營養師指出，食物呈現繽紛色彩，可能使用大量的人工色素，而人工色素會影響兒童神經系統、導致兒童過敏反應，也可能出現皮膚過敏等症狀；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕顏色鮮豔的汽水、五彩繽紛的糖果蛋糕，吸引孩子的目光，增加吃的意願，但營養師李婉萍指出，這些能讓食物呈現繽紛色彩，可能使用大量的人工色素，而人工色素會影響兒童神經系統、導致兒童過敏反應，也可能出現皮膚過敏、蕁麻疹、鼻炎等症狀，長期攝入過多人工色素，甚至增加罹患某些慢性疾病風險，提醒家長要注意，孩子是否選擇到含有大量人工色素的食品，別讓「毒」有機可趁。

李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發文分享，前陣子的「蠟瓶糖」風波，收到許多家長的訊息，想知道這類食物會對孩子有什麼危害？對此，她指出，人工色素可能引發過敏反應，讓孩子不舒服，有研究顯示，人工色素可能影響孩子的學習和行為，人工色素只是讓食物看起來更好看，並沒有營養價值，另外，許多加工食品含有大量人工色素，而加工食品本對健康沒有益處。

請繼續往下閱讀...

人工色素對兒童的危害

●影響兒童神經系統：人工色素可能干擾兒童的神經傳導物質，進而影響他們的行為和情緒。

●導致兒童過敏反應：部分兒童對人工色素可能產生過敏反應，導致皮膚過敏、蕁麻疹、鼻炎等症狀。

●長期健康風險：長期攝入過多人工色素，可能增加罹患某些慢性疾病的風險。

李婉萍建議，家長可以帶著孩子學習閱讀食品標籤，在購買時選擇不含人工色素的產品，多吃天然的蔬果，減少加工食品的攝取，且天然食物有豐富的營養素，更有益於孩子的成長，有時間的話盡量自製食物，好控制添加物的份量，最重要的是，在選購時別選擇顏色繽紛的食物，就能減少攝取到人工色素的機會。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法