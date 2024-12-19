發生率擠進前10名 醫：子宮體癌與未生育也有關

國健署公布最新癌症登記報告，原本已經跌出全癌症前10名的女性子宮體癌再度進榜。（圖取自freepik）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部國健署今（19日）公布「111年癌症登記報告」，國人新發癌症人數突破13萬大關，其中，原本已經跌出全癌症前10名的女性子宮體癌再度進榜，醫師表示，子宮體癌以子宮內膜癌為大宗，與荷爾蒙有關，像是飲食西化、未生育持續排卵也都會影響，提醒女性有不正常出血應盡快就醫。

根據國健署統計，111年子宮體癌發生率為國人癌症第10名，新增個案3541人，較110年增加360人，且發生年齡中位數為56歲、提早了1歲。

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台灣婦癌醫學會常務理事、馬偕醫院癌症中心主任張志隆指出，子宮體癌以子宮內膜癌為大宗，近年逐漸增加且有年輕化趨勢，荷爾蒙是主要因素，飲食西化有影響，包含肥胖，或是排卵、月經不規則，初經報到太早或停經太晚的族群都要注意，未生育持續排卵、不像曾懷孕婦女有一段休息期，也會增加風險，少數則與家族史相關。

台灣婦癌醫學會監事、台大醫院婦產部主治醫師江盈澄指出，若女性月經量變多，或是週期變長、持續滴滴答答，或是停經後不正常出血，只要有超過1次以上有類似情形，建議盡快就醫檢查。

張志隆說明，子宮內膜癌通常會有症狀，主要就是不正常出血，因此高達7成以上診斷時是早期，早期5年存活率為9成以上，晚期則會降到4成，主要治療方式就是手術切除子宮、卵巢，但近年患者年輕化，尚未生育的女性罹病，若經醫師評估早期且條件許可，或可先用藥物治療，只是這種作法並非標準治療。

國健署統計，111年女性前10大癌症，原為第11位的子宮頸癌也往前移2個名次，新發個案共計1384人，張志隆指出，子宮頸癌的致病主因為病毒感染，與子宮體完全不同，性行為太早、性伴侶太多都可能影響，上升原因研判與前幾年新冠疫情造成子宮頸抹片篩檢人數略降有關，需要再長期觀察。

江盈澄指出，相對於子宮體癌，子宮頸癌相對較無明顯症狀，近年子宮頸抹片篩檢人數下降，但明年國健署擴大公費人類乳突病毒（HPV）檢測對象，不排除也會再新增診斷一些個案。

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