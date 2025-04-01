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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

三高、吸菸恐釀心血管疾病 非侵入體外反搏EECP療法改善身體

2025/04/01 13:18

三高患者及老煙槍是心血管疾病高風險群，可施以非侵入體外反搏EECP療法。（高雄阮綜合醫院提供）

三高患者及老煙槍是心血管疾病高風險群，可施以非侵入體外反搏EECP療法。（高雄阮綜合醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕清明時節日夜溫差大，對於高血壓、高血脂、高血糖等慢性病患者，潛藏危機，易引發腦中風、心肌梗塞等狀況，37歲周小姐有近十年吸菸史，因常感頭暈嗜睡、小腿腳麻抽筋求診醫生，阮綜合醫院協助減少吸菸，同時結合EECP體外反搏治療改善末梢血液循環，1週後身體狀況明顯改善，逛街都不會腳麻抽筋了。

另一名馬達維修師傅高先生（48歲），有十年高血壓史，近年飽受失眠困擾，儘管按時服藥，但飲酒習慣未改，有一天突然昏倒，幸虧家人立即施行心肺復甦術，緊急送醫，經診斷為心臟衰竭，接受心衰竭藥物治療、生活型態改變，並接受體外反搏（EECP）治療後，2週內病情穩定恢復，目前已能正常爬山運動。

阮綜合心臟內科主任林韋丞表示，心血管疾病的主要危險因子包括高血壓、高血脂、高血糖、吸菸等，可透過良好的生活習慣調整及藥物治療，有效控制三高，近年更引進EECP智慧型體外反搏療法，它是一種非侵入性的心臟輔助治療，健保尚尚未給付，每次約3500元左右。

此療法無侵入性，透過在心臟舒張期對下肢血管施加壓力，心臟收縮期釋放壓力，增加冠狀動脈血流量，改善心肌供氧，減輕心臟負擔，促進血管新生，改善心臟血液循環，增加並讓血流正常流入心臟肌肉，在門診即可治療心絞痛、充血性心衰竭、急性心肌梗塞。

林韋丞也提醒嚴重主動脈瓣狹窄，以及主動脈瘤等患者，並不適合接受EECP治療，EECP目前無健保給付，而且療程較長，通常需要數週，每天進行1小時，療程的連續性和頻率是達到最佳效果的關鍵，清明時節氣溫多變，三高患者應定期監測血壓、血糖、血脂，避免過度勞累與情緒波動，共同守護心血管健康。

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