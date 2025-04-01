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健康 > 杏林動態

竹崎鄉民無償供地設置衛生室30年 縣府頒獎致謝

2025/04/01 12:40

光華衛生室服務偏鄉醫療。（嘉義縣衛生局提供）

光華衛生室服務偏鄉醫療。（嘉義縣衛生局提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉民江柄德無償提供土地設置光華衛生室逾30年，光華衛生室已功成身退，為感謝鄉親無私奉獻，支持偏鄉衛生室醫療服務，嘉義縣衛生局長趙紋華昨代表縣長翁章梁到山區致贈感謝狀，當地服務將改在慈安宮，繼續為民服務。

趙紋華表示，去（2024）年已完成應拆除報廢的竹崎光華、梅山瑞里及中埔社口衛生室共3處醫療巡迴點的替代方案、社區公聽會、縣府及議會通過等必要程序，正在辦理建物拆除工程及後續歸還土地作業，原光華衛生室改在慈安宮、瑞里衛生室改在源興宮、社口衛生室改在德雲寺，以巡迴醫療方式繼續服務。

今（2025）年衛生局持續輔導義竹鄉及東石衛生所，針對已屆使用年限的西過村、中平村、平溪村及塭仔衛生室正進行行政程序，辦理社區公聽會，尋找合適替代方案，請在地居民支持。

趙紋華說，為強化偏鄉就醫安全，今年持續檢討16家偏鄉衛生室醫療巡迴點，針對提供巡迴醫療、已屆報廢年限的偏鄉衛生室委託專業技師逐年進行安全鑑定，維護就醫權；衛生局所將以更靈活的照護模式，如遠距醫療或無醫村巡迴醫療等，把醫療帶進偏鄉，打造沒有圍牆的衛生室，升級、延續優質照護。

光華衛生室將進行拆除。（嘉義縣衛生局提供）

光華衛生室將進行拆除。（嘉義縣衛生局提供）

嘉義縣衛生局長趙紋華頒發感謝狀給竹崎鄉民江柄德，感謝他無償提供土地設置光華衛生室。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣衛生局長趙紋華頒發感謝狀給竹崎鄉民江柄德，感謝他無償提供土地設置光華衛生室。（嘉義縣政府提供）

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