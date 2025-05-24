新冠就診恐破10萬人！醫曝多人見1種明顯症狀 治療不好恐變肺炎

新冠疫情復甦，上週就診人次1萬9000人創下今年新高，疾管署發言人羅一鈞預估疫情將於6月中下旬達高峰，屆時單週就診人次恐上看或衝破10萬人，且將一路延續到7月底。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新冠疫情復甦！上週就診人次1萬9000人創下今年新高，疾管署發言人羅一鈞預估疫情將於6月中下旬達高峰，屆時單週就診人次恐上看或衝破10萬人，且將一路延續到7月底。中醫師賴韋圳指出，這波確診者多人出現急性喉炎的明顯症狀，如果不好好治療，有可能會影響呼吸，或是變成氣管發炎，甚至肺炎。

賴韋圳23日在臉書粉專「兒科三百首賴韋圳中醫師」PO文表示，這次新冠他遇到很多位病患，急性喉炎的症狀非常明顯。他指出，一般來說，都會有一些或輕或重的症狀，如喉嚨痛、咽喉紅腫、發燒、乾咳（這個不一定）、有黃痰（帶血）、吞嚥不適、耳朵痛、頭痛，扁條腺腫大或化膿，頸部淋巴腺腫大。

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賴韋圳也曬出一張病患喉嚨長滿白色農塊的照片，他提醒，如果不好好治療，有可能會影響呼吸，或是變成氣管發炎，甚至肺炎。

賴韋圳說，中醫治療方式，還是清熱解毒的溫病藥物，像是普濟消毒飲加減黃芩、連翹。要避免刺激性的食物，可以吃水果、不冰的仙草。如果呼吸不暢，則會用外用藥噴甚至放血。賴韋圳最後提醒，當然，預防勝於治療，呼籲大家勤洗手，戴口罩。

疾管署統計，上週5月11日至17日國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）門急診就診1萬9097人次，較前1週1萬149人次增加88.2%，已連續6週上升，但低於去年同期的2萬3778人次。但本週累計至昨日就診人次突破1萬9000人，加上後續的就診人數，疾管署發言人羅一鈞表示，總就診人次恐較上週倍增，預估將於6月中下旬達高峰，屆時單週就診人次恐上看或衝破10萬人，且將一路延續到7月底。

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