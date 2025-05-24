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健康網》40歲男劇烈咳嗽「啪一聲」 醫：肋骨斷裂

2025/05/24 12:01

一名40多歲男性因劇烈咳嗽，聽到「啪一聲」後，肋骨竟斷裂。（圖取自freepik）

一名40多歲男性因劇烈咳嗽，聽到「啪一聲」後，肋骨竟斷裂。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國內新冠疫情快速升溫，最常見的症狀為「咳嗽」。胸腔科醫師蘇一峰說明，近期收治一位40多歲肺阻塞合併支氣管擴張症的男性，長期咳嗽。近期疑似感染新冠，咳得更用力。然某次咳嗽竟聽到身體內有劇烈聲響，接著右胸劇痛。檢查發現肋骨因咳嗽斷裂了！

蘇一峰在臉書說明，近期收治一位40多歲肺阻塞合併支氣管擴張症的男子，有長期咳嗽的問題，疑似因為被傳染新冠COVID，咳嗽加劇。最近咳嗽突然聽到胸腔「啪一聲」，然後趕到右胸部劇痛。

蘇一峰說明，就醫檢查發現，右側有一根肋骨因為咳嗽用力而斷裂了！詳細檢查居然還發現這位男子肋骨總共斷裂了5根。X光片可見，有4根肋骨是之前就斷裂已經有癒合的舊傷。另有一根是最近斷裂尚未癒合的肋骨。經過詢問患者才得知，之前咳嗽也有這樣的情形，原來已經因為咳嗽，咳斷5根肋骨了。

不少網友直呼「為何才40多歲就發生這樣的事」，「肋骨斷裂很痛耶。」

蘇一峰說明，紅色圈圈處有四根肋骨，是當事人之前就斷裂已經有癒合的舊傷。（圖取自蘇一峰臉書）

蘇一峰說明，紅色圈圈處有四根肋骨，是當事人之前就斷裂已經有癒合的舊傷。（圖取自蘇一峰臉書）

有患者咳嗽咳成肋骨斷裂，蘇一峰說明，白色圈圈是最近斷裂尚未癒合的肋骨。（圖取自蘇一峰臉書）

有患者咳嗽咳成肋骨斷裂，蘇一峰說明，白色圈圈是最近斷裂尚未癒合的肋骨。（圖取自蘇一峰臉書）

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