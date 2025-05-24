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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠疫情熱！嘉義市加開疫苗大型接種站 破千人接種

2025/05/24 12:47

新冠肺炎疫情升溫，嘉義市今加開疫苗接種站，吸引上千人報名接種。（記者王善嬿攝）

新冠肺炎疫情升溫，嘉義市今加開疫苗接種站，吸引上千人報名接種。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕COVID-19新冠肺炎疫情升高，衛生福利部疾病管制署預計6月中下旬達到疫情高峰。嘉義市政府衛生局今（24）天在東區體育館，加開大型疫苗接種站，吸引1,350人報名接種，現場提供肺炎鏈球菌疫苗接種，讓65歲以上長輩、高風險族群提升免疫力。

嘉義市長黃敏惠今到接種站關心疫苗接種情形。黃敏惠說，嘉義市衛生局監視新冠門急診就診人次，已連續7週上升，疾管署預估國內疫情在6月中下旬達高峰，最高單週新冠就診估計5.5萬至6.5萬人次。

黃敏惠表示，嘉義市2007年就開始提供肺炎鏈球菌疫苗接種，是全國最早實施65歲以上長輩接種疫苗縣市，但仍需定期接種維持保護力，因此開設肺炎鏈球菌及新冠JN.1疫苗大型接種站，守護市民、長輩的健康。

嘉義市衛生局表示，肺炎鏈球菌、新冠病毒感染是導致肺炎原因之一，65歲以上長輩是併發重症或死亡的高風險族群，而預防最好的方法就是接種疫苗。目前政府提供65歲以上及19至64歲IPD高風險對象，免費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，以及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗。

嘉義市衛生局說，新冠疫苗部分，年齡滿6個月以上民眾，可施打1劑JN.1疫苗，已施打JN.1疫苗且間隔6個月的65歲以上長輩、55至64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全、免疫力低下等3類高風險對象，應再接種第2劑，在疫情高峰前提升自我免疫保護力，降低重症或死亡高風險。

嘉義市衛生局說，嘉市販售COVID-19家用快篩試劑的藥局名單，以及提供醫用快篩醫療院所相關資訊，可上衛生局官網查詢。

新冠疫情升溫，嘉義市今在東區體育館加開大型接種站，讓民眾接種新冠JN.1疫苗及肺炎鏈球菌疫苗。（記者王善嬿攝）

新冠疫情升溫，嘉義市今在東區體育館加開大型接種站，讓民眾接種新冠JN.1疫苗及肺炎鏈球菌疫苗。（記者王善嬿攝）

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