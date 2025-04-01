85歲嬤甲狀腺腫瘤呼吸卡卡 射頻消融術助通暢

85歲李姓阿嬤近來因喉嚨異物壓迫氣管，導致呼吸受迫、吞嚥不順，讓原本開朗的她不想講話。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者陳建志／台中報導〕85歲李姓阿嬤近來因喉嚨異物壓迫氣管，導致呼吸受迫、吞嚥不順，不僅影響日常生活，更讓原本開朗的她不想講話。經就醫檢查，才發現甲狀腺長出3公分腫瘤，家屬擔心年紀大承受不了傳統手術，討論後醫師建議採自費的甲狀腺射頻消融術治療，不僅成功縮小腫瘤，更讓阿嬤找回過去的笑容。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫師黃純惟表示，患者個性開朗健談，身體也十分硬朗，平時更是家裡的開心果，尤其喜歡與鄰居閒話家常。近半年來，卻發現自己講話時氣息變短，甚至吃飯時覺得喉嚨卡卡，家人也觀察到她呼吸變得沉重，夜間還會出現呼吸雜音，擔心健康惡化，趕緊帶她到醫院檢查。

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經超音波與電腦斷層檢查，確認甲狀腺內有一顆直徑約3公分的良性腫瘤，且腫瘤已壓迫氣管與食道，若不盡快處理，未來可能導致更嚴重呼吸及吞嚥困難，甚至影響生活品質，但家屬擔心阿嬤年事已高，貿然全身麻醉動手術與術後恢復時間長，都可能帶來極高風險。

黃純惟表示，經與患者還有家人溝通後，建議採用溫和的射頻消融術治療，相較於傳統手術，射頻消融創傷小、恢復快，為高齡患者提供了較安全的選擇。患者在局部麻醉後僅約30分鐘就完成手術，當天即能進食流質食物且無須住院，3個月後回診時腫瘤已開始縮小，氣管壓迫減輕，患者發現呼吸與吞嚥狀況都明顯改善。

黃純惟介紹，射頻消融是一種微創技術，透過細針導入射頻電流，使腫瘤組織升溫至適當溫度，進而使腫瘤細胞壞死縮小體積，此技術無須全身麻醉，僅需局部麻醉，手術時間短、創傷小，僅只有針孔般大的傷口，可提供排斥或無法接受傳統手術患者新選擇。

黃純惟指出，射頻消融十分適合有症狀或影響外觀的良性甲狀腺結節，以及不願接受傳統手術的高齡患者，尤其射頻消融術後不易影響甲狀腺功能，可維持內分泌系統正常運作，但術後多半需數週至數月才能看到明顯效果，並非立即消失，對於較大或多發性的腫瘤，可能需要多次消融或接受傳統手術才能達到理想治療效果。

黃純惟醫師指出，會先透過甲狀腺超音波檢查是否有異狀，若出現腫瘤不願接受傳統手術的患者，射頻消融術是一個新選擇。（記者陳建志攝）

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