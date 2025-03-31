中市教育局長與住院學生提早慶兒童節 讀繪本送禮物

兒童節前夕，中市教育局前進「醫院臨床教學班」送兒童節禮物。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為助住院治療的學童持續學習，台中市開辦4個「醫院床邊教學班」，配合兒童節到來，台中市教育局長蔣偉民今（31）日前往中山醫學大學附設醫院的床邊教學班，帶著學童讀繪本，並致贈兒童節禮物，讓病童也能享受過節氣氛，更鼓勵學童安心學習，以利回學校能銜接課程。

蔣偉民說，台中市考量部份學童因病須長期住，顧及學生受教權及為讓學童學習不中斷，以利未來返校能銜接學校課程學習，自102學年度起開設醫院床邊教學班，目前設班學校包括黎明國中、福科國中及上安國小及北區太平國小等4校，由駐點在醫院的特殊教育教師以團隊合作的方式，結合醫療人員、社工人員、志工等專業力量，為住院的學生提供特殊教育課程及多方面服務；目前教育局與台中榮民總醫院、中國醫藥大學兒童醫院和中山醫學大學附設醫院等3家醫院，合作提供床邊教學服務。

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考量學童長期住院面對疾病的挑戰，為讓病童也享受到兒童節氣氛，今日特別設計繪本導讀和創作陪伴娃娃的活動，蔣偉民也到醫院陪伴住院的學童過兒童節，並協助學童創作完成自己的陪伴娃娃，每名學童也獲贈兒童節禮物，讓學童開心過節。

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