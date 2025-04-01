健康網》3習慣增加胃癌風險！ 早期檢測可降低風險

國健署強調，避免「共杯共食」、使用「公筷母匙」，可降低感染風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕胃癌位居國人10大癌症發生及死因的第8位，其中高達8-9成的病例與幽門螺旋桿菌感染有關；對此，國民健康署近日在臉書專頁發文提醒，民眾透過早期檢測與治療，可有效降低胃癌發生風險。此外，應避免共杯共食、使用公筷母匙、優先選擇熟食，能避免幽門螺旋桿菌感染。

及早發現降低胃癌風險

國健署指出，若能及時接受幽門螺旋桿菌的治療，胃癌發生率可降低50%。想知道自己是否感染幽門螺旋桿菌，可透過糞便抗原檢測、碳13尿素呼氣檢測或胃鏡檢查進行確認。若檢查結果異常，應儘早就醫接受進一步醫療處置，以降低健康風險。

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國健署指出，高達8-9成的胃癌病例與幽門螺旋桿菌感染有關；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

日常飲食習慣至關重要

除了檢測與治療，國健署也呼籲民眾養成良好飲食習慣，以降低幽門螺旋桿菌的「經口傳染」風險，建議做到以下幾點：

1. 避免共杯共食、不乾淨生食，減少細菌傳播機會。

2. 使用公筷母匙，確保食物衛生安全。

3. 優先選擇熟食，減少感染風險。

此外，維持規律運動、健康飲食，並遠離檳榔、菸酒等不良習慣，也能有效保護腸胃健康。國健署呼籲民眾關注自身腸胃狀況，透過定期檢查與健康生活方式，共同守護「胃」來的健康。

國健署呼籲，若能及時接受幽門螺旋桿菌的治療，胃癌發生率可降低50%；圖為示意圖。（圖取自freepik）

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