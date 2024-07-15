健康網》水龍頭關不住？ 男性尿失禁可能因3疾病所致

醫師表示，舉凡藥物、疾病、手術，都有可能引起尿失禁；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人都會以為，尿失禁是女性患者的專屬問題，但事實並非如此！在現實生活中，也有許多被尿失禁困擾的男性患者。台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩表示，舉凡藥物、疾病、手術，都有可能引起尿失禁，像是中風、阿茲海默症、糖尿病等疾病都可能是尿失禁的成因。

戴定恩在臉書專頁「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文分享四種尿失禁的成因：藥物影響、疾病影響、手術影響、攝護腺肥大影響，協助男性朋友找回尊嚴。

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●藥物影響：你是不是也常常覺得，服藥過後老是想上廁所呢？那是因為部份藥物的副作用，容易影響膀胱控制功能。如過敏藥中常用的抗組織胺藥物、治療高血壓的鈣離子阻斷劑，以及神經相關的鎮靜劑，都可能干擾排尿功能，造成頻尿、失禁。



●疾病影響：不少疾病也是其實都與尿失禁息息相關，像是中風、阿茲海默症、糖尿病以及泌尿道疾病等，都可能導致排尿不乾淨、小便無力、尿滯留的狀況。



●手術影響：男性朋友尿失禁最常見的原因，其實與攝護腺根除手術很有關係！攝護腺根除在手術過程，可能會傷害到泌尿系統，因此容易導致尿道括約肌閉鎖不全，進而漏尿。不過戴醫師也要提醒大家，對於手術造成的尿失禁別太憂心，一般大約在術後半年內即可獲得改善。

●攝護腺肥大影響：攝護腺肥大會造成尿道口阻塞，而膀胱為了克服這項問題，便會加強膀胱肌肉，引起過度敏感、儲尿功能下降，長久下來則會因為疲乏產生尿失禁。

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