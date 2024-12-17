健康網》慢性攝護腺炎得禁慾？ 醫：適度性愛緩解症狀

醫師指出，對於攝護腺炎患者，適度的性生活，反而有助於減輕攝護腺充血，緩解症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕慢性攝護腺炎可以說是男人的痛，長期疼痛容易影響患者生活品質；對此，好幸福泌尿科診所院長戴槐青在臉書專頁「幸福神捕 滴水不漏 泌尿科 戴槐青醫師｜新北三重永和好幸福體系 總院長」發文分享慢性攝護腺炎保養4招，其中提到，適度規律的性生活，反而有助於減輕攝護腺充血，緩解症狀。但要注意性生活後的清潔，以避免細菌感染。

●多喝水：老生常談，但還是務必記得多喝水。攝護腺炎患者更是一定要做到，每天飲用足夠的水，有助於促進排尿，減少膀胱壓力，避免尿液滯留引發的感染問題。此外，充足的水分還能幫助沖刷泌尿道，防止細菌滋生。

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●避免長時間久坐：久坐會增加骨盆區域的壓力，進一步加劇攝護腺的發炎反應。因此，如果工作或日常生活需要久坐，建議每隔一段時間，就站起來活動一下，適度伸展身體，或者使用坐墊來減輕對骨盆的壓力。長期久坐不僅會加劇攝護腺炎的症狀，還會影響下半身血液循環。

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慢性攝護腺炎可說是男人的痛，醫師呼籲不要憋尿、避免久坐並要多喝水；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●保持規律的排尿習慣：不要憋尿！憋尿會導致膀胱壓力增加，並加重攝護腺的負擔。儘量養成定時排尿的習慣，並在有排尿感時立即解決。此外，晚上盡量減少飲水量，以避免頻繁的夜間排尿問題。

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●注意性健康：性生活當然對攝護腺的健康也有影響，過度頻繁，或不規律的性生活，都可能會加重攝護腺的發炎反應，造成更大的負擔。因此，應保持適度而規律的性生活，同時注意性生活後的清潔，以避免細菌感染。而且不用擔心，對於攝護腺炎患者，適度的性生活，反而有助於減輕攝護腺充血，緩解症狀。

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