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車禍害顳顎關節粉碎性骨折「難進食」 醫：年約70人須手術

2024/12/24 11:36

林口長庚醫院整形外科醫師廖漢聰指出，全人工顳顎關節置換手術需特別注意的是因切口靠近顏面神經，若不小心傷到恐導致面癱，同時，人工關節擺放位置不對，也會導致咬合功能異常及顏面變形。 （記者吳亮儀攝）

林口長庚醫院整形外科醫師廖漢聰指出，全人工顳顎關節置換手術需特別注意的是因切口靠近顏面神經，若不小心傷到恐導致面癱，同時，人工關節擺放位置不對，也會導致咬合功能異常及顏面變形。 （記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕34歲的葉先生在五年前因車禍導致臉部雙側顳顎關節粉碎性骨折，造成顏面變形、牙齒咬合不正等問題，連吃東西都很困難、只能吃流質食物，且容貌變形影響社交。

林口長庚醫院為葉先生做「全人工顳顎關節置換手術」後，病人臉部恢復對稱，能正常咀嚼，不再出現顳顎關節咬合異常、無力和張口受限等症狀，也沒有感染或排斥反應，整體預後優良。

林口長庚醫院整形外科醫師廖漢聰指出，顳顎關節或其周圍結構常因為創傷、退化性病變、感染或關節內機械性問題等，造成功能異常或結構性損害，而出現顳顎關節疼痛、顎部活動受限、顎骨異常聲音、頭痛、耳痛等症狀。

根據健保署資料統計，台灣約有20%到25%人口患有顳顎關節障礙症候群。治療上通常是採物理治療、藥物治療及咬合板調整等保守方式，大都可有效改善病情，少數狀況嚴重者則需要靠手術治療。

目前一般常見的關節置換手術為膝或髖關節置換手術，顳顎關節置換手術其實在國外已有20、30年歷史，過去國內因無廠商代理進口，因此普遍的治療方式是使用自體肋骨移植，但有被吸收及無法預期功能的缺點。

廖漢聰指出，5年前幫忙葉先生向衛福部申請專案進口所需的全人工顳顎關節器材，術前醫療團隊先用電腦模擬規劃，以3D列印技術製作切割導引版、正顎手術導引版、咬合板及人工關節的擺放位置，再從病患耳前進行小範圍切開，去除損壞的顳顎關節部分，植入合適的顳顎關節植入物後完成修復。

術後三個月病患臉部恢復對稱，開口功能達到4.5到5公分，並能正常咀嚼硬食物，術後五年追蹤，未見感染或關節排斥反應，傷口愈合良好。

廖漢聰強調，全人工顳顎關節置換手術需特別注意的是因切口靠近顏面神經，若不小心傷到恐導致面癱，同時，人工關節擺放位置不對，也會導致咬合功能異常及顏面變形。

這項手術特別適用於因創傷、退化性疾病、纖維化或骨性關節僵硬、或先天性缺損而需要修復者。此次手術中所使用的人工顳顎關節植入物，已經美國和歐盟衛生主管機關認證並成功應用臨床超過20年。這款植入物的設計原理類似髖關節置換，其“球與球座”結構模擬了自然顳顎關節的運動結構，並具有極高的穩定性與生物相容性。

目前這款人工顳顎關節植入物已獲衛福部核可在台上市，可望為更多顳顎關節疾病患者提供治療選擇。廖漢聰醫師說，以美國每年每百萬人有2到3人需要人工顳顎關節置換手術，預計台灣每年約有50名到70名患者會受惠於此項手術。

術前醫療團隊先用電腦模擬規劃，以3D列印技術製作切割導引版、正顎手術導引版、咬合板及人工關節的擺放位置，再從病患耳前進行小範圍切開，去除損壞的顳顎關節部分，植入合適的顳顎關節植入物後完成修復。術後三個月病患臉部恢復對稱，開口功能達到4.5-5公分，並能正常咀嚼硬食物，術後五年追蹤，未見感染或關節排斥反應，傷口愈合良好。（林口長庚醫院提供）（記者吳亮儀攝）

術前醫療團隊先用電腦模擬規劃，以3D列印技術製作切割導引版、正顎手術導引版、咬合板及人工關節的擺放位置，再從病患耳前進行小範圍切開，去除損壞的顳顎關節部分，植入合適的顳顎關節植入物後完成修復。術後三個月病患臉部恢復對稱，開口功能達到4.5-5公分，並能正常咀嚼硬食物，術後五年追蹤，未見感染或關節排斥反應，傷口愈合良好。（林口長庚醫院提供）（記者吳亮儀攝）

林口長庚醫院整形外科醫師廖漢聰強調，全人工顳顎關節置換手術需意：因切口靠近顏面神經，若不小心傷到恐導致面癱。（記者吳亮儀攝）

林口長庚醫院整形外科醫師廖漢聰強調，全人工顳顎關節置換手術需意：因切口靠近顏面神經，若不小心傷到恐導致面癱。（記者吳亮儀攝）

醫療團隊左起依序為許聰政醫師、個案葉先生、廖漢聰醫師、葉集孝副院長。（記者吳亮儀攝）

醫療團隊左起依序為許聰政醫師、個案葉先生、廖漢聰醫師、葉集孝副院長。（記者吳亮儀攝）

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