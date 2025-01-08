麻疹疫情熱 高市：到醫院或公共場所佩戴口罩

中部麻疹男搭高鐵高雄趴趴走，高鐵16名旅客回報與確診者同車廂。（資料照）

〔記者許麗娟／高雄報導〕衛生福利部疾病管制署統計，國內2024年至今，累計33例麻疹病例，年齡介於20多歲至50多歲，其中21例為國內感染病例，另12例為境外移入病例，由於國內外麻疹疫情持續上升，高雄市衛生局呼籲，民眾進出醫療機構或公共場所，務必佩戴口罩。

高雄市衛生局指出，國內中部發生麻疹群聚感染新增病例，目前已出現4起群聚病例，境外移入則包括越南3例、馬來西亞及柬埔寨各2例、泰國及印度各1例，另航空器感染3例，顯示自東南亞國家流行區境外移入的風險仍高。

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衛生局說明，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，潛伏期為7至18天，與確診者接觸後10至12天會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹，如被匡列為接觸者之民眾，請務必配合自主健康管理18天，期間每日早晚量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀。

若出現疑似症狀切勿自行就醫，由衛生單位（高雄市衛生局防疫專線07-7230250）轉介就醫，並請主動告知接觸史及旅遊史。提醒接觸者若未遵守自主健康管理規範者，依傳染病防治法第48條及同法第67條規定可處6萬至30萬元罰鍰。

接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，接種後約2週產生抗體，疫苗保護力平均為15至20年，國人52歲以下缺乏自然感染產生抗體，28至43歲（1981年以後出生者）族群抗體下降約10至30%的人沒有保護力。

衛生局提醒，民眾屬進出醫療機構，或出入人潮密集的公共場所等，應做好呼吸道衛生及咳嗽禮節，建議佩戴口罩，落實個人良好衛生習慣，並以肥皂勤洗手。如有前往東南亞國家（越南、馬來西亞、柬埔寨、泰國）等流行地區，可經醫師評估接種MMR疫苗後再出國，以降低感染風險。

麻疹接觸如出現疑似症狀，須聯繫衛生單位轉介就醫。（高雄市衛生局提供）

麻疹的傳染力為COVID-19的4至6倍。（高雄市衛生局提供）

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