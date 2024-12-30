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健康網》「4秘訣」減緩上吐下瀉！營養師：急性先禁食
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕最近開始聽到一堆朋友上吐下瀉，原來是病毒又來了！營養師趙函穎分享健康小秘訣，千萬要好好照顧自己，急性期禁食2-4小時；好一點再喝清流質飲食，像是電解質水；再來可吃完全無渣飲食，像是清湯、過濾果汁等；之後的一個禮拜，要吃軟質飲食，像是蒸蛋、豆腐等。
守護腸胃4訣竅
趙函穎說，以下為諾羅病毒、急性腸胃炎的飲食照護指南，應依下列4點循序漸進。
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1.急性期請禁食2-4小時，等到不吐再來進食。
2.清流質飲食，小口小口喝運動飲料、電解質水。
3.完全無渣，不會產氣或刺激消化道蠕動的飲食，例如:無油脂的清湯、米湯、過濾果汁等。
4.軟質飲食，持續一個禮拜，可吃軟嫩的蒸蛋、豆腐、魚、葉菜類煮軟一點。
小叮嚀
趙函穎提到，上吐下瀉有4樣飲食不能吃：牛奶、油炸、烤物、辛辣的。另外，要記得多洗手跟休息，提升免疫力，和持續養胃3個月、細嚼慢嚥。她說，祝福各位平安健康，平常一定要睡飽、吃的營養，才能照顧好自己。
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