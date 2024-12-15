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健康網》中國傳諾羅疫情 專家：酒精不能除諾羅

2024/12/15 10:31

嘔吐、腹瀉為諾羅病毒常見症狀之一。（圖取自freepik）

嘔吐、腹瀉為諾羅病毒常見症狀之一。（圖取自freepik）

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健康網》酒精對諾羅病毒沒用！ 記住「這些」有效預防

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中國部分地區傳出諾羅病毒疫情，有中國媒體提醒「諾羅病毒傳染性強，不能用酒精消滅」。但諾羅病毒真這麼恐怖嗎？營養師表示，酒精本來就不是萬能，部分細菌與病毒是不能用酒精消除的，諾羅病毒就是一例。另外他強調，想要預防諾羅病毒並不困難，只要靠肥皂勤洗手；環境的諾羅病毒則須仰賴特定消毒劑或是含氯的漂白水。

營養師林冠良在臉書專頁「林冠良營養師Siin」表示，酒精是透過破壞病毒的脂質膜，達到消滅病毒的目的；所以對於沒有脂質膜的病毒，酒精就那他們沒辦法。這類對酒精有抗性的病毒叫做「非包膜病毒」，這類病毒的外殼不是脂質，而是蛋白質。

林冠良說明，這次流行的諾羅病毒，就屬於非包膜病毒的一種，其他類似的還有輪狀病毒、腺病毒、脊髓灰質炎病毒（小兒麻痺病毒），克沙奇病毒、EV71（腸病毒的一種），還有A型肝炎病毒，HPV病毒等，這些都是酒精破壞不了的病毒。

林冠良表示，不只某些病毒，有些細菌也是對酒精有耐受性的，比如金黃色葡萄球菌、炭疽菌、痲瘋菌、破傷風菌、大腸桿菌。那這些細菌病毒要怎麼清除？林冠良強調，需特定的消毒劑，或含氯的漂白水。最後他強調，諾羅病毒的預防方法就是勤洗手，尤其要用肥皂洗手，照顧好衛生。

疾管署表示，想要預防諾羅病毒的方法有：

●注意個人衛生，備餐前、進食前、如廁後及照顧病人後（包括為嬰幼兒或老年人更換尿布或處理排泄物之後），以肥皂或洗手乳正確洗手。

●蔬果要清洗乾淨，避免生食生飲，尤其是貝類水產品應澈底煮熟再食用；與他人共食應使用公筷母匙。

●為預防疾病傳播，受病患污染的衣物、床單應立即更換，並以漂白水消毒環境或器物表面；病患應於腹瀉或嘔吐症狀解除後2日再接觸健康的人或調理食物。

●新生兒餵哺母奶可提高嬰幼兒的免疫力。

●出入公共場所及清理消毒病患之排泄物或嘔吐物時，應戴口罩以避免飛沫傳染。

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