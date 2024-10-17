健康網》「7飲食法」治腸道不適！ 營養師：選嫩肉吃

營養師說，治療腸道疾病，食物應選擇嫩肉、精製的五穀根莖類，以及過濾的果汁、蔬菜汁等；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有腸胃問題的人，應該很困擾飲食要怎麼吃。營養師薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享自己的兒子似乎得了腸胃炎，所以準備了腸胃炎套餐，像是皮蛋瘦肉粥、白吐司、橘子、蔬果汁，餓的話吃一點，其他的慢慢吃就行。她也分享7種，腸道疾病的飲食治療，像是選擇嫩肉、採用讓食物變軟的烹調方式、增加水份攝取等。

腸道疾病7飲食治療

●以均衡飲食為基礎。

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●食物應選擇嫩肉、精製的五穀根莖類，以及過濾的果汁、蔬菜汁，或煮熟的低纖維蔬菜、水果。

●可適量的增加水份攝取，防止便秘發生。

●避免刺激性食物，如：辣椒、大蒜、胡椒，及油膩調味太重的食物。

●避免會引起脹氣的食物。

●採用可以使食物質地變軟的烹調方式，如：肉類先裹上太白粉、蛋汁後再烹調。

●避免油炸、油煎。

注意高纖食物

薛曉晶指出，發炎性腸道疾病，可能會發生腸道狹窄併發症。應該要避免吃，難消化吸收的纖維食物，例如：水果仔皮或髓、粗糧、芹菜。若沒有腸道狹窄問題，纖維食物不需特別限制。

薛曉晶分享，7種腸道疾病的飲食治療，像是選擇嫩肉、採用讓食物變軟的烹調方式、增加水份攝取等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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