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北市敬老卡折抵聯醫掛號費僅限中低收入戶 議員提案全面擴大

2024/12/12 14:44

北市敬老卡折抵聯醫掛號費僅限中低收入戶 議員提案全面擴大

台北市立聯合醫院。（資料照）

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市敬老悠遊卡每月提供長者480點（一點一元），可用於公車、捷運、台鐵、計程車，明（2025）年將開放中低收入戶、低收入戶敬老卡折抵台北市立聯合醫院掛號費。不過受惠對象不到萬人，北市議員因此提案，將掛號費折抵對象擴大至所有65歲以上長者。對此北市社會局表示，近年來市老人福利支出逐年遞增，敬老卡適用醫療仍須審慎評估，明年推動後會檢討執行成效並評估。

社會局明年1月1日起開放敬老卡點數使用北市聯醫門診掛號費，開放對象為具台北市中低收入戶及領本市中低老人生活津貼之長者，持敬老卡點數使用北市聯醫門診掛號費，每次最高扣抵50點。不過北市低收入戶至聯醫就診本免掛號費，敬老卡試辦範圍遭質疑太小。

北市議員游淑慧提案，呼籲北市府擴大敬老卡北市聯醫折抵對象。提案指，目前敬老卡提供的貓空纜車、兒童新樂園等優待項目，並非老人真正所需，折抵醫院掛號費是較實際回饋。目前北市中低收入戶資長者為1967人，領有中低收入老人生活津貼的長者為7029人，兩者相加僅8996人，呼籲將敬老卡抵北市聯醫掛號費應擴大到北市所有65歲以上長者。

北市議員曾獻瑩也指，財政壓力可能是擴大敬老卡使用範圍關鍵，他支持社會局在明年試辦中低收入戶長輩敬老卡折抵聯醫掛號費，也期待若未來財劃法修正後增加北市分配款，降低市府財政壓力，進一步討論擴大敬老卡用途。

對此社會局表示，近年來北市老人福利支出逐年遞增，敬老卡適用醫療仍須審慎評估，市府將再評估。敬老卡擴大使用於一般長者在醫療用途，涉及中央對直轄市與縣市政府計畫及預算考核規定，若達預警認定門檻恐遭扣減補助款，社會局將在明年推動後檢討執行成效，並後續評估。

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