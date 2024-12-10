麻醉醫師人力短缺 同一人執刀又麻醉恐涉不法

台北市議會警政衛生委員會10日審查衛生局預算。（記者林承鴻攝）

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市一名49歲女子近日動醫美手術，疑因麻醉後不良反應，搶救不治。外界關心該案由同一名醫師執刀及麻醉是否違法，國內麻醉醫師人力短缺問題也浮上檯面。台北市衛生局長黃建華表示，醫美手術雖不一定須由麻醉科專科醫師執行麻醉，但仍須有兩位醫師，一位負責執刀，另一名負責麻醉。

台北市議會警政衛生委員會今（10）日審查衛生局預算，台北市議員李建昌會中表示，麻醉科醫師人力短缺造成醫美手術麻醉有時是由整形醫師自己執行，甚至有很多麻醉科醫師一天要趕好幾場，詢問衛生局是否有掌握相關狀況。

請繼續往下閱讀...

黃建華表示，目前麻醉科醫師的確欠缺，年輕醫師選擇科別有各自考量，麻醉醫學會有討論中長期如何增加醫師人數同時保障病患權益。黃建華說，根據醫美手術術式，比較大的手術一定需要麻醉科醫師，但特管法規範外的手術可由受過訓練的醫師幫忙麻醉、監看病人狀況，但該醫師的工作就是麻醉，手術須由另一名醫師執刀，不能同一人開刀兼麻醉。

台北市立聯合醫院總院長王智弘表示，各大醫院確實都有麻醉醫師不足的問題，外面收入行情好、醫美需求大，很多麻醉醫師不會選擇留在大醫院裡面，不過北市聯醫各院區至少都有2名麻醉科醫師輪替上班，人力也可跨院區支援。

王智弘指出，近期案件使用牛奶針，即靜脈注射麻醉，應該要由麻醉科醫師執行。牛奶針麻醉過程雖比插管麻醉順暢，手術結束後病人比較不會出現頭暈、嘔吐的狀況，但血壓很容易掉，所以一定要有非常有經驗的麻醉科醫師在旁邊。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法