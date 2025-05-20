便利身障就醫 嘉基與再耕園推《門診就醫易讀手冊》

嘉基攜手再耕園推出《我會自己看醫生-門診就醫易讀手冊》，讓身障者就醫更便利。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義基督教醫院攜手再耕園打造心智障礙者友善就醫環境，推動「身心障礙就醫易讀易懂推展計畫」，日前再耕園小作所12名智能障礙者實地體驗就醫流程，透過易讀易懂手冊，讓看病更簡單，提升就醫信心與自我照護能力。

嘉基表示，心智障礙者在就醫過程常面臨看不懂、聽不懂與說不清等問題，無法理解掛號、候診、看診與領藥流程，且多仰賴照顧者協助，缺乏醫療決策參與機會。

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為改善此情形，嘉基攜手再耕園推出《我會自己看醫生-門診就醫易讀手冊》，初步設計涵蓋七大就醫流程，包括辨識科別、掛號方式、報到、候診、進入診間、批價與領藥，內容採用圖卡搭配簡化語言，未來也規劃加入語音說明。

日前再耕園小作所12名智能障礙者實際參與「社區適應與手冊品管活動」，到嘉基體驗醫療流程。參與者依能力分為「小作組」與「品管組」，小作組由醫院人員陪同走訪各醫療站點，實地體驗掛號與領藥流程；品管組則針對手冊進行實測，確認圖文內容是否易於理解與實用。

小作所「小志」因自閉症社會功能欠缺，但在簡易門診就醫圖卡實際進行時，卻能跟著圖卡醫療步驟與志工引導，完成就醫程序，讓在場的老師及社工感到驚喜。

再耕園園長吳艾雯表示，活動發現中重度心智障礙者對部分醫療術語仍感陌生，需圖示與實物輔助理解，反映出手冊設計的必要性；未來若試辦成效良好，將持續與醫療單位合作，擴展手冊至其他科別與醫療流程，並考慮開設常態性障礙者醫療教育課程，進一步打造全面的友善醫療環境。

嘉基攜手再耕園推出《我會自己看醫生-門診就醫易讀手冊》。（嘉基提供）

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