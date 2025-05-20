拜登罹攝護腺癌》末期疼痛劇烈 醫：60到80歲為發病高峰

美國前總統拜登罹患攝護腺癌。（美聯社資料照）

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拜登罹攝護腺癌》早期無明顯症狀！ 醫籲2族群定期篩檢

拜登罹攝護腺癌》醫揭新診斷方式 助早期發現病變

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前美國總統拜登近期被診斷出罹患惡性攝護腺癌第四期，且已轉移至骨骼。台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，這個疾病初期症狀不容易察覺，末期時經常發生難以言說的痠痛，以及大小便失禁等症狀；且直言，「這發生在基礎較差的病人與家庭，就迎來安寧人生了。」

姜冠宇在臉書「姜冠宇醫師」表示，前列腺癌在男性60到80歲達到發病高峰，但是初期症狀不易察覺。肛門指診很仰賴大小、質感，尤其位置，還是要靠PSA監測，而且是持續追蹤的動態監測。

姜冠宇說明，若是輕忽這些狀況，來到末期時，往往在全身莫名且難以言喻的痠痛、刺僵痛；或是伴隨身高矮一截，腰椎骨扁（脊椎骨粉碎骨折）；甚至是半身不遂、大小便失禁（壓到脊髓）。那種痛是因為前列腺癌細胞轉移後增殖，「快要把骨頭給撐破了」。姜冠宇補充，未必需要電腦斷層，光是X光可能就很明顯，有被吃的骨頭和沒被吃的骨頭，顯影是有差別的。「骨痛症狀算是很難處理的疼痛，這樣的病人都在考驗著臨床醫師。」

姜冠宇認為，不過拜登是經濟較為優勢，可以觀察這樣的病人身上，會投入多少治療，就會知道如果要實踐癌症病友的健康人權。那是需要多大的成本，這也是為什麼健保之外，我們會需要癌症多元基金來支持這種醫療需求。「那是一輩子都會遇上的風險，活越久，風險都在累積。」

姜冠宇表示，這次NCD（非傳染性疾病、慢性病）是WHA（世界衛生大會）的討論重點，癌症就是NCD其中大項，其他是心血管、糖尿病、肺病和身心症。「拜登的情況，也這次WHA許多相關活動議程增加討論點，這是未來全球高齡社會要面對的共同議題。」

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