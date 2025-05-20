三峽重大車禍 恩主公醫院立即前往現場搶救

新北市三峽19日重大車禍，恩主公醫院就近趕往現場搶救。（記者陳奕劭攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區19日發生重大車禍事故，三峽恩主公醫院急診室護理長與數名護理人員第一時間趕到現場協助傷患救治與後送醫院事宜，醫療團隊於亦緊急啟動創傷小組救護機制，包含急重症醫師、骨科及外傷團隊迅速到位，通力合作完成緊急處置，其中兩名輕傷病人經救治、包紮傷口後當日即出院返家休養。

恩主公醫院表示，另外兩名住院患者經急救後，目前整體病況穩定，生命徵象平穩、神智清楚，與醫療人員可正常溝通，住院女性病人經診斷為「大腿粉碎性骨折」，已於昨日由團隊在1個多小時內，以微創手術方式完成骨折固定，目前已移至一般病房持續接受後續治療與觀察，預計骨折癒合期約需3至6個月，初步預估後續恢復狀況良好。

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住院男患者目前仍有輕微頭暈症狀，透過電腦斷層檢查未見顱內出血，目前亦持續追蹤是否有延遲性出血風險，後續將安排複檢以利評估及治療，醫療團隊已提供藥物控制，症狀亦在掌握中。

恩主公醫院表示，院方將持續密切觀察2名患者病情變化，並依照病況提供即時且妥適醫療處置，以及社工人員協助關懷，也感謝各界對患者的關心與祝福。

新北市三峽19日重大車禍，恩主公醫院就近趕往現場搶救。（記者陳奕劭攝）

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