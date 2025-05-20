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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

全球首創！台大醫院AI系統揪出早期癌王 5年存活率可達8成

2025/05/20 12:04

台大醫院團隊全球首創「助胰見（PANCREASaver）」系統，由AI輔助判斷胰臟癌病灶位置。（記者林志怡攝）

台大醫院團隊全球首創「助胰見（PANCREASaver）」系統，由AI輔助判斷胰臟癌病灶位置。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕胰臟癌長久以來都被稱為「癌症之王」，是診斷極度困難、致死率極高的癌症，但若能在腫瘤小於2公分時就及時發現、切除，5年存活率可達80%。台大醫院團隊全球首創「助胰見」（PANCREASaver）系統，由AI輔助判斷病灶位置，對於小於2公分胰臟癌的敏感度超過80%，整體準確率也超過90%。

台大醫院影像醫學部主治醫師陳柏廷指出，胰臟癌診斷難度極高，過去確診幾乎等同於死亡宣告，在全球統計中，胰臟癌致死率也高達9成，在癌症死因排名居於第7位，且近年來名次還在逐漸攀升。

此外，超過80%的患者確診時已無法手術切除，10至15%的患者腫瘤已大於2公分，雖還可以手術切除，但未來幾乎都會復發，僅2至3%的患者確診時仍是早期胰臟癌，腫瘤小於2公分，經手術切除後，5年存活率可達80%。

陳柏廷解釋，小於2公分的胰臟癌很難靠肉眼辨識，早期診斷極度依賴醫師經驗，大約有40%的早期胰臟癌會遭到遺漏，加上醫師每天要確認海量的影像資料，要發現小於2公分的胰臟癌病灶，就像海底撈針一樣困難，台大醫院全球首創的「助胰見」系統，可自動分辨胰臟與可疑病灶，只要將影像輸入後，2分鐘內就能標示出警示區域，輔助放射科醫師判讀。

陳柏廷說，台大醫院的臨床測試顯示，「助胰見」對小於2公分的胰臟癌，具有86.4%的檢出敏感度，整體準確率達93.4%，另使用健保署資料庫測試發現，敏感度仍有74.4%，整體準確率也達到91.4%，「助胰見」已經在2024年底正式於台大醫院影像醫學部臨床上線，提供自費AI影像分析醫令，可及早診斷、改善患者預後。

此外，台大醫院綜合診療部主任廖偉智說，以往即使高度懷疑患者有胰臟癌風險，影像檢查看不到病灶的情況下，也只能持續觀察，但胰臟癌從小於2公分成長到超過2公分，可能只需要短短3個月，「助胰見」可以明顯改善患者預後，目前已取得台美各4項專利，相關研究結果則發表於「The Lancet Digital Health」等國際頂尖期刊。

台大醫院影像醫學部主任陳世杰則說，患者在門診完成檢查後，除AI輔助判讀，還需要人工確核與完整評估，大約7天就可以完成報告，但受到電腦斷層等特性限制，若患者裝置支架、金屬植入物，或是曾經開刀，都會造成判斷誤差，並不推薦這類患者使用「助胰見」輔助診斷。

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