肝細胞特異性顯影劑 發現早期肝癌新利器

▲圖3：肝細胞特異性磁振造影顯影劑檢查，肝硬患者的肝膽道相為低亮度。（照片提供／陳勇廷）

文／陳勇廷

▲圖2：肝細胞特異性磁振造影顯影劑檢查，1公分大的早期性肝癌在動脈相為高亮度（圖左）、肝膽道相為低亮度（圖右）。（照片提供／陳勇廷）

1名65歲肝硬化男性接受長期規律追蹤，但最近數月抽血檢查中，甲型胎兒蛋白（AFP）逐漸升高，疑似患有肝臟腫瘤。經使用肝細胞特異性磁振造影顯影劑後，發現早期原發性肝癌（圖1）。病人隨後接受手術切片和治療，目前已出院回家，恢復門診追蹤，抽血檢查顯示一切正常。

▲圖1：肝細胞特異性磁振造影顯影劑檢查顯示，有許多高亮度的再生性結節遍佈肝硬化患者的肝臟。（照片提供／陳勇廷）

肝細胞特異性磁振造影顯影劑和傳統釓基顯影劑都屬於含釓顯影劑，但其針對肝細胞的專一性更高。注射後，約50%的顯影劑會被肝細胞吸收，並通過膽汁排出，剩餘的50%則經由腎臟代謝。

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顯影劑透過肝細胞的特殊運輸通道（有機陰離子運輸多肽，OATP）進入肝細胞。正常肝細胞能吸收顯影劑，顯示出較高亮度（白色），而癌細胞無法吸收，顯示較低亮度（黑色）。藉由這種黑白對比，能快速發現小型或早期肝癌病灶（圖2）。

此外，除了動靜脈相和延遲相之外，肝細胞特異性顯影劑還可提供肝膽道相，進一步提高病灶的對比度，其敏感度和特異性都超過傳統顯影劑或電腦斷層掃描。

偵測小於1公分的早期肝癌

肝細胞特異性磁振造影顯影劑常用於肝癌高危險群患者，特別適合偵測小於1公分的早期肝癌（圖3）。它也可用於手術前評估腫瘤的數量和範圍，協助外科醫師制定手術方案。此外，該顯影劑還適用於肝癌治療後的追蹤，幫助確認是否有腫瘤復發。

不過，肝功能不佳、膽紅素和運鐵素數值升高，不建議使用細胞特異性磁振造影顯影劑。

由於肝硬化患者的肝臟組織因長期慢性發炎而產生纖維化，形成結締組織增生和結節，這些結節可以分為不同類型，包括再生性結節、異型結節以及肝癌。對醫師而言，從影像中逐一區分這些結節與肝癌是一項艱鉅的任務。然而，透過使用肝細胞特異性磁振造影顯影劑，能夠更準確地區分這些結節，協助臨床診斷。

目前肝細胞特異性顯影劑需在特定條件下可以健保給付，建議患者使用前須由專科醫師評估其必要性。（作者為基隆長庚放射診斷科主治醫師）

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