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健康 > 杏林動態

傳為賺藥事服務費 籲病人處方箋留院？北市聯醫駁：錯誤訊息

2024/10/10 11:33

台北市立聯合醫院示意圖。（資料照）

台北市立聯合醫院示意圖。（資料照）

〔記者蔡思培／台北報導〕我國採醫藥分業，民眾看診後可憑醫師處方箋在醫院或社區藥局領藥，但台北市立聯合醫院遭傳為獲得83元藥事服務費，鼓勵病人處方箋留在醫院，傳聞也引來議員關注。聯醫解釋這是錯誤訊息，院方與社區藥局合作良好，也充分尊重病人領藥自主性。

現行台灣採醫藥分業，治療過程由醫師診斷、處置並開處方箋，藥師則依處方箋調劑並交付藥品，也提供藥物諮詢。病人在醫療院所就診後拿到處方箋，可在聘有合格藥事人員的醫療院調劑，也可至住家附近健保特約藥局領藥。

北市議員汪志冰接獲陳情，有流傳消息指，北市聯醫每轉出一張處方箋，院區就會減少83元藥事服務費，因此醫院盡量將處方箋留在醫院。她認為，拿藥自主權應在病人，若病人認為方便可在醫院領藥，若想避免感染、減輕負擔，也應該有權利到社區藥局領藥，聯醫處方箋政策不應該開倒車。

汪志冰也說，現在還有消息稱聯醫鼓勵病人多住一天，可獲得99元醫事服務費，醫院理應希望病人早回家，而非鼓勵病人多住只為讓醫院多賺錢。她也說，這些消息非馬路消息，已經引起藥師公會討論，如果都是子虛烏有，聯醫應該正式對外說明。

聯醫總院長王智弘表示，民眾第一次到醫院看病，當然希望直接在醫院領到藥，若聯醫沒有藥就會釋出；聯醫也不會鼓勵民眾多住院，若讓病人康復早點出院對醫院才是正向指標，訊息都是誤傳。

聯醫補充，處方箋釋出仍維持既有作業流程，並與社區藥局保持良好合作關係，會充分尊重病人自主性選擇，提升病人用藥便利性及藥物治療持續性，提供病人多元選擇。

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