健康網》尿糖≠糖尿病 醫列3出現糖尿原因

醫師指出，懷孕、吃排糖藥、范康尼氏症候群，都是出現尿糖卻沒有糖尿病的原因；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1位有定期門診追蹤三高和腎臟病的患者，最近不舒服到診所驗尿，結果出現4價，嚇得他跑回門診，最後發現是排糖藥的原因。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任說明，尿糖指的是糖分跑到尿液中，使用尿糖試紙，糖尿病則是血中有糖，抽血驗糖化血色素。而懷孕、吃排糖藥、范康尼氏症候群，都是出現尿糖卻沒有糖尿病的原因。

林軒任在臉書專頁「引人入腎・林軒任醫師」發文表示，尿糖指的是糖分跑到尿液中，使用尿糖試紙，糖尿病則是血中有糖，抽血驗糖化血色素，兩者是不同概念，受到許多因素都可能影響，導致尿糖出現。

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尿糖是什麼？

林軒任將腎臟比喻成濾網，血液經過會變成尿液出來，而腎臟看似負責過濾的工作，最重要的是回收人體需要的東西。假設180公升的血液經過腎臟，會變成180公升尿液出來，腎小管除了會回收178公升的尿液，排出2公升的尿液，還會回收鈉離子、糖分等。但若身體血糖太高，超過腎小管回收的上限，糖分就會跑到尿液中，也就是尿糖，通常空腹血糖或飯後血糖超過180，才會出現尿糖。

林軒任指出，尿液試紙檢測會受到尿液濃淡、光線等影響，若是光線越暗，判讀會偏向左側；光線越亮，判讀相對正常。所以假設發現尿糖1價、2價、3價、4價，其實並不太準。

沒有糖尿病卻有尿糖可能因素

●懷孕：女性懷孕時，身體為了支撐兩個人，腎絲球會擴張，難免會超過腎臟的上限，此時出現一些尿糖是合理的。

●排糖藥：排糖藥已經成為糖尿病很常用的藥物，排糖藥的原理是讓腎小管不要回收太多糖分，讓糖分排到尿液中，進而使血糖下降。因此，服用排糖藥的患者，尿糖自然會上升。

●范康尼氏症候群：很多人因為藥物、自體免疫疾病或其他原因，造成腎小管的傷害。以嚴重敗血症為例，敗血症發生後會造成腎臟受損，使得腎小管失去原有的功能，造成糖分無法回收，此時就會出現尿糖。

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