5歲女童突易怒不說話手腳動作怪 罕見自體免疫腦炎上身

成大醫院小兒神經科醫師陳俐文指兒童自體免疫腦炎雖少見，但嚴重者有致命性，若兒童出現多重神經症狀，請勿輕忽，儘快就醫治療，可降低重症風險。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名5歲女童曾因患腦膜炎及抽搐就醫治療，但未確認感染病源，儘管抽搐已受控，家人察覺女童易怒、脾氣越來越暴躁，會突然不說話、手腳有怪異動作，精神反應也有異常。家人在她到成大醫院小兒部就診、發現女童幾週內出現多重神經症狀，檢查腦脊髓液出現「抗NMDA受體腦炎」，確認罹患少見的「兒童自體免疫腦炎」。

成醫小兒部團隊觀察女童在數週內出現多重神經症狀，包括精神異常、語言障礙、動作障礙、抽搐與意識改變，在檢查腦脊髓液確診是自體免疫腦炎後，後續醫療團隊對女童使用健保給付的大量類固醇與自費免疫球蛋白治療。5天後，女童語言表達能力恢復、動作障礙改善、情緒也恢復穩定，出院後門診追蹤，顯示認知與學習能力皆恢復，抗癲癇藥也完全停用，目前生活、就學正常。

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不過，成醫小兒神經科主治醫師陳俐文表示，女童經治療康復，此病仍有復發的可能性，所以治療後兩年內需回診追蹤，萬一再有症狀出現，可即回院做第2輪治療，能降低死亡率。

陳俐文說明，不同於感染性腦炎的自體免疫腦炎，是1種神經免疫疾病，據國外學者研究兒童罹病率約10萬分之13，對兒童算是少見疾病，體內抗體誤認神經元為外來物，抗體進而攻擊中樞神經導致腦部的發炎反應。

而兒童自體免疫腦炎症狀特異且多樣，包含精神異常、語言退化、動作怪異、抽搐、意識改變等，若未及時治療，約1個月左右可能面臨最嚴重症狀—自律神經失調，出現心律不整或呼吸衰竭等危及生命的嚴重症狀。但只要在初期正確診斷並給予免疫療法，可大幅降低進展為重症的風險；即使已進入自律神經失調期，就醫積極使用第二線免疫調節藥物，仍有機會完全恢復。

陳俐文指出，成醫於2010年才有第1例自體免疫腦炎病例，當時還要將檢體送到美國檢驗，神經免疫新興領域剛發展20年，尚未具備完善的檢查資源治療指引，自體免疫腦炎的知識和研究皆需密切與國際接軌。成醫擁有完整小兒神經和重症照護團隊，並積極應用神經免疫知識於臨床服務，提升疾病診斷及辨識能力，提供精準且即時的醫療照護，能幫患者爭取治療契機。

成大醫院小兒神經科醫師陳俐文指兒童自體免疫腦炎雖少見，但嚴重者有致命性，若兒童出現多重神經症狀，請勿輕忽，儘快就醫治療，可降低重症風險。（記者王俊忠攝）

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