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守護家中幼兒 成人可追加三合一疫苗

2025/01/11 05:30
守護家中幼兒 成人可追加三合一疫苗

▲新生兒按時接種疫苗，可以增加防護力；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／蘇之婉

不少人在聽到「三合一疫苗」或是「五合一疫苗」時的本能反應是這是小朋友才要打的疫苗，事實上，並不是只有新生兒才需要施打這些疫苗，必要時，也需要追加。

孕婦、嬰兒照顧者、醫療照護者優先打

◎五合一疫苗指的是白喉、百日咳、破傷風、B型嗜血桿菌、小兒麻痺疫苗。

●白喉：白喉桿菌飛沫傳染，在上呼吸道形成偽膜，嚴重的可因偽膜阻塞呼吸道而致死。於1990年代的東歐國家還有爆發大流行，在世界衛生組織（WHO）執行疫苗政策之後，近20年來，個案已經減少。

●百日咳：仍然常有流行，會導致嚴重陣發性咳嗽，嬰兒可能會因呼吸中止而猝死。照顧者或家中長輩也可能被傳染。

●破傷風：由土壤、糞便污染傷口，感染破傷風桿菌。新生兒破傷風是因臍帶消毒不完全而感染。40年前，WHO估計全世界有約80萬名新生兒死於破傷風，近10年來因疫苗的成效，已減少96 %。

●B型嗜血桿菌：常見於5歲以下中耳炎、鼻竇炎、肺炎、腦膜炎。

●小兒麻痺：病毒經飛沫傳染，可導致癱瘓。雖然台灣在民國89年根除，但在非洲國家仍有少數流行。

◎三合一疫苗則包含破傷風、白喉、百日咳。

我國衛福部疾管署建議:

●公費兒童預防注射，從出生2個月大開始，包含4劑五合一疫苗，及滿5歲追加1劑四合一疫苗。

●若從未曾接種過此疫苗、或不含抗體者，建議完成3劑「減量破傷風白喉疫苗」，其中1劑可為三合一疫苗。

●高危險群如醫療工作者、嬰兒照顧者，如距離上次疫苗已超過10年，建議每10年可再補追加；家中有幼兒的高風險長輩也可以施打。

逾10年可補追加一劑

●孕婦考量由母體將抗體傳給胎兒的效益，建議每次懷孕於28至36週期間都要接種1劑。若懷孕時未接種，應於生產完立即接種。

政府從民國40年代開始，就有計劃地給新生兒施打疫苗，順利地根除許多疾病，負責推動公共衛生的行政及醫護人員功不可沒。雖然有些疾病在台灣已經根除，但在世界各國交流頻繁，旅遊興盛的狀況下，大家還是要按時施打疫苗。（作者為台南市蔡尚鈞兒科診所醫師）

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