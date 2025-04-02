全國9人染恙蟲病 清明掃墓更要慎防

戶外活動踏青慎防恙蟎，高雄壽山登山步道龍門亭、雅座亭、盤榕亭，皆有放置防蚊液供登民眾噴灑使用。（高雄市衛生局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕今（2025）年截至3月底，全國已有9人確診恙蟲病，高雄市雖無個案，但夏季為主要流行高峰，尤其4、5月過後會逐漸攀升，衛生局提醒，清明連假至郊外掃幕活動要做好個人防護。

衛生局指出，清明連假民眾前往祭祖掃墓、登山或郊外踏青，易接觸到恙蟎生長的草叢環境，台灣全年皆有恙蟲病例發生，6至7月為高峰期，除了戶外活動建議穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，亦可在衣物及皮膚裸露部位使用防蚊藥劑，壽山登山步道龍門亭、雅座亭、盤榕亭，皆有放置防蚊液供登民眾噴灑使用，活動結束後儘速沐浴更衣，以免恙蟎附著叮咬而感染恙蟲病。

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恙蟲病的潛伏期約6至21天（一般為9至12天），患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹或無痛性焦痂，出現疑似症狀應儘速就醫並主動告知接觸草叢的暴露史及活動史，以提供醫師診斷及治療。

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