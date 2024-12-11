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健康網》保鮮盒做料理超簡單！ 營養師分享「青醬雞肉溫沙拉」
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕保鮮盒不僅能存放食材，還能用來製作美味料理！營養師孫語霙在臉書專頁「營養師愛碎念-孫語霙營養師」分享了一道懶人必備的「青醬雞肉溫沙拉」，以簡單的步驟與營養均衡的搭配，適合控醣、增肌減脂期間享用，因筆管麵升醣指數低，是非常健康的選擇，料理過程簡單又方便，甚至連鍋子都不需要洗，堪稱完美的懶人料理。
●食材清單：義大利麵（筆管麵）40g、雞胸肉105g、櫛瓜200g、彩色小番茄100g、橄欖油5g、青醬1大匙。
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製作步驟
1. 將櫛瓜切片，再對切，小番茄則切成兩半。
2. 義大利麵放入可微波的玻璃保鮮盒中，加水覆蓋，微波10分鐘至熟。
3. 將切好的櫛瓜、小番茄和雞胸肉加入保鮮盒中，撒上鹽、黑胡椒，並加入橄欖油調味。
4. 使用氣炸鍋，以200℃加熱15分鐘（確認保鮮盒材質可氣炸）。
5. 將所有食材放入碗中，加入青醬拌勻，即可享用。
孫語霙表示，這道料理不僅製作簡便，還能兼顧健康與美味。義大利麵以微波爐煮熟的做法意外成功，加上氣炸鍋處理食材，不僅縮短烹飪時間，還能減少廚房清理的麻煩，非常適合現代忙碌的上班族與學生族群。喜歡這道料理的朋友不妨試試看，享受快速又健康的美食樂趣！
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