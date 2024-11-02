新北本土登革熱+1 衛局：颱風後速清除積水容器

新北市新增1例本土登革熱，衛生局盼市民共同防堵登革熱。（新北市衛生局提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新增1例本土登革熱病例，為家住中和區36歲男子，10月25日出現發燒、頭痛、紅疹等症狀，就醫通報送驗後確診，住院治療中，經調査感染與目前高風險區域有關，新北市截至11月1日，共累計73例本土登革熱病例，衛生局籲請民眾颱風後速清除積水容器共同防堵登革熱。

衛生局長陳潤秋表示，颱風過後一週為登革熱防治關鍵期，市府團隊持續動員加強社區環境噴消及孳生源清除，也籲請市民朋友巡視住家周遭環境，落實「巡、倒、清、刷」清除家戶外積水容器，降低社區病媒蚊密度，避免感染登革熱。

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陳潤秋指出，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史；也提醒醫療院所持續提高警覺，於診間主動詢問病患活動史，如遇有疑似感染個案應善用NS1快篩試劑輔助診斷即時通報，協助防範控制疫情。

新北新增1例本土登革熱，衛生局籲請民眾颱風後速清除積水容器共同防堵登革熱。（新北市衛生局提供）

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