新北本土登革熱+1 颱風降雨務必清理積水容器

近日受山陀兒颱風影響，降雨機會高，為避免積水容器孳生病媒蚊，請民眾於颱風後務必清理家戶內外積水容器。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市本土登革熱今天再增1例病例，為中和區71歲男，潛伏期內曾有三介廟活動史，於9月27日出現肌肉痛及紅疹等症狀，就醫通報送驗後確診，目前已康復。截至9月30日累計56例病例，其中24例為市府擴大篩檢主動找出潛藏感染者。

衛生局長陳潤秋指出，從發現本土登革熱病例起，市府團隊即刻積極進行各項防治作為，包括管制高風險區域禁止人員進入避免感染、設置篩檢站快速找出潛藏感染者、提供免費快篩試劑輔助醫師臨床診斷、動員社區大孳清及擴大預防性噴消與環境孳清等，也感謝市民的全力配合，與政府共同努力阻斷疫情傳播。

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陳潤秋強調，近日受山陀兒颱風影響，降雨機會高，為避免積水容器孳生病媒蚊，請民眾於颱風後務必清理家戶內外積水容器，如經査獲積水容器有孑孓，最高可處1萬5000元罰鍰，若拒絕、規避或妨礙防治工作最高可處30萬元罰鍰，呼籲市民配合政府防治。

衛生局籲請醫療院所持續提高警覺，於診間主動詢問病患活動史，並善用NS1快篩試劑輔助診斷，如遇疑似感染個案應即時通報；民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史，或與中和、新店衛生所聯繫進行採檢。

新北市衛生局對登革熱高風險疫區進行噴藥防治。（新北市衛生局提供）

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