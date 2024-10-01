自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新北本土登革熱+1 颱風降雨務必清理積水容器

2024/10/01 14:50

近日受山陀兒颱風影響，降雨機會高，為避免積水容器孳生病媒蚊，請民眾於颱風後務必清理家戶內外積水容器。（記者羅國嘉攝）

近日受山陀兒颱風影響，降雨機會高，為避免積水容器孳生病媒蚊，請民眾於颱風後務必清理家戶內外積水容器。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市本土登革熱今天再增1例病例，為中和區71歲男，潛伏期內曾有三介廟活動史，於9月27日出現肌肉痛及紅疹等症狀，就醫通報送驗後確診，目前已康復。截至9月30日累計56例病例，其中24例為市府擴大篩檢主動找出潛藏感染者。

衛生局長陳潤秋指出，從發現本土登革熱病例起，市府團隊即刻積極進行各項防治作為，包括管制高風險區域禁止人員進入避免感染、設置篩檢站快速找出潛藏感染者、提供免費快篩試劑輔助醫師臨床診斷、動員社區大孳清及擴大預防性噴消與環境孳清等，也感謝市民的全力配合，與政府共同努力阻斷疫情傳播。

陳潤秋強調，近日受山陀兒颱風影響，降雨機會高，為避免積水容器孳生病媒蚊，請民眾於颱風後務必清理家戶內外積水容器，如經査獲積水容器有孑孓，最高可處1萬5000元罰鍰，若拒絕、規避或妨礙防治工作最高可處30萬元罰鍰，呼籲市民配合政府防治。

衛生局籲請醫療院所持續提高警覺，於診間主動詢問病患活動史，並善用NS1快篩試劑輔助診斷，如遇疑似感染個案應即時通報；民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史，或與中和、新店衛生所聯繫進行採檢。

新北市衛生局對登革熱高風險疫區進行噴藥防治。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局對登革熱高風險疫區進行噴藥防治。（新北市衛生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中