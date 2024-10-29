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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

土耳其女單車客罹第1型糖尿病 騎車途中打胰島素

2024/10/29 15:55

糖尿病高居國人第五大死因打胰島素保命，土耳其女孩徐舒舒邊騎自行車邊打胰島素，她同時愛上台灣入籍中華民國，更在自行車賽上獲奬 徐舒舒提供）

糖尿病高居國人第五大死因打胰島素保命，土耳其女孩徐舒舒邊騎自行車邊打胰島素，她同時愛上台灣入籍中華民國，更在自行車賽上獲奬 徐舒舒提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕糖尿病已是國人第5大死因，平均每10人就有1人罹患糖尿病，病人一確診糖尿病伴隨擔心洗腎、高血壓等病症，如何才能使患者幸福感，2名糖尿病友現身說法，其中來自土耳其、愛上台灣的專業自行車手徐甘舒，她13歲確診第一型糖尿病，熱愛自行車的她常邊打胰島素邊騎車，還多次奪得比賽奬牌，也因此讓她愛上台灣入籍中華民國。

取名徐甘舒的Susu來自土耳其，她於13歲時突然爆瘦，就算一直吃，也是越吃越瘦，被驗出患有第一型糖尿病，高中畢業後移居台灣，隱藏18年不敢說自己是糖尿病患，因為熱愛自行車運動，她聽取馬偕醫院醫師提醒，決定告訴身邊的人她患有糖尿病，以便遇緊急狀況可協助。

糖尿病高居國人第五大死因打胰島素保命，土耳其女孩徐舒舒邊騎自行車邊打胰島素，她同時愛上台灣入籍中華民國，更在自行車賽上獲奬 徐舒舒提供）

糖尿病高居國人第五大死因打胰島素保命，土耳其女孩徐舒舒邊騎自行車邊打胰島素，她同時愛上台灣入籍中華民國，更在自行車賽上獲奬 徐舒舒提供）

徐甘舒現在已成為台灣自行車專業車手，也是諾和諾德職業自行車隊大使，102公里賽程僅花了4小時21分完賽，她已無懼世人眼光，大方分享糖尿病友的人生觀與對抗病史，讓病友們知道罹患第一型糖尿病，也能運動不受限、享受人生。

糖尿病高居國人第五大死因打胰島素保命，土耳其女孩徐舒舒邊騎自行車邊打胰島素，她同時愛上台灣入籍中華民國，更在自行車賽上獲奬 徐舒舒提供）

糖尿病高居國人第五大死因打胰島素保命，土耳其女孩徐舒舒邊騎自行車邊打胰島素，她同時愛上台灣入籍中華民國，更在自行車賽上獲奬 徐舒舒提供）

另一病友許廣進今年77歲，不僅血糖穩定，象徵腎功能的腎絲球過濾率，也不降反升，打破了坊間打胰島素會洗腎的迷思；許廣進說自己年輕時是外務員，奔波酷熱的高屏地區，一熱就狂喝涼水、冬瓜茶、綠豆湯等甜湯，自恃年輕體強毫無節制。

直到36歲時，因體重在一個月內自70公斤驟降至58公斤，就醫診斷出罹患第二型糖尿病，他按步就班施打胰島素，迄今已打了41年，他形容自己施打胰島素，就像拿筷子吃飯一樣，再自然也不過，確診起，遵循醫師教導打胰島素，也搭配平日持續運動、打太極，現在血糖都保持穩定、健康。

台灣基層糖尿病協會與糖尿病關懷基金會響應「2024世界糖尿病日」，提前於今（29）日舉辦「優良糖尿病友支持團體頒獎」記者會，表彰在糖尿病支持與教育領域中表現傑出的病友團體，這些團體透過各種社區活動，積極推廣糖尿病教育，提升社會對糖尿病的認識。他們為患者創造了互助與支持的空間，讓更多人能積極面對糖尿病，並擁有高品質的生活。

病友許廣進今年77歲仍持續注射胰島素，不忘隨身攜帶糖果，不僅血糖穩定，象徵腎功能的腎絲球過濾率，也不降反升，打破了坊間打胰島素會洗腎的迷思。（記者黃良傑攝）

病友許廣進今年77歲仍持續注射胰島素，不忘隨身攜帶糖果，不僅血糖穩定，象徵腎功能的腎絲球過濾率，也不降反升，打破了坊間打胰島素會洗腎的迷思。（記者黃良傑攝）

台灣基層糖尿病協會與糖尿病關懷基金會響應「2024世界糖尿病日」，提前於今（29）日舉辦「優良糖尿病友支持團體頒獎」記者會，表彰在糖尿病支持與教育領域中表現傑出的病友團體。（記者黃良傑攝）

台灣基層糖尿病協會與糖尿病關懷基金會響應「2024世界糖尿病日」，提前於今（29）日舉辦「優良糖尿病友支持團體頒獎」記者會，表彰在糖尿病支持與教育領域中表現傑出的病友團體。（記者黃良傑攝）

台灣基層糖尿病協會與糖尿病關懷基金會響應「2024世界糖尿病日」，提前於今（29）日舉辦「優良糖尿病友支持團體頒獎」記者會，表彰在糖尿病支持與教育領域中表現傑出的病友團體。（記者黃良傑攝）

台灣基層糖尿病協會與糖尿病關懷基金會響應「2024世界糖尿病日」，提前於今（29）日舉辦「優良糖尿病友支持團體頒獎」記者會，表彰在糖尿病支持與教育領域中表現傑出的病友團體。（記者黃良傑攝）

台灣基層糖尿病協會與糖尿病關懷基金會響應「2024世界糖尿病日」，提前於今（29）日舉辦「優良糖尿病友支持團體頒獎」記者會，表彰在糖尿病支持與教育領域中表現傑出的病友團體。（記者黃良傑攝）

台灣基層糖尿病協會與糖尿病關懷基金會響應「2024世界糖尿病日」，提前於今（29）日舉辦「優良糖尿病友支持團體頒獎」記者會，表彰在糖尿病支持與教育領域中表現傑出的病友團體。（記者黃良傑攝）

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