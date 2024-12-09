糖尿病藥物缺貨 3方式降低血糖超標風險

▲面對藥物缺貨，糖尿病患者應採取對策確保血糖達標；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

「平常使用的1週1次藥物缺貨，那我的血糖該怎麼辦？」50多歲王女士罹患糖尿病已有6年，最近得知1週1次的腸泌素供貨不穩，擔心血糖失控。這樣的情況在臨床上並不罕見，尤其是藥物缺貨或更換製藥廠時，可能因製程與添加物不同，導致患者出現不適或副作用而無法續用，造成血糖上升。

◎專家建議可採取以下方法降低血糖超標的風險

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●尋求替代藥物或調整治療方案

與醫師討論是否有其他穩定血糖的替代藥物，或增加其他種類的降糖藥（圖1）。不同藥物具有不同機制，資深醫師往往能結合患者的病史與需求，找到合適的用藥方案。

▲圖1：缺藥可找同類替代藥或增加其他種類降糖藥。（照片提供／余宜叡）

與醫師討論找到合適用藥

●改善飲食管理

透過增加蔬菜攝取、減少5%至10%的醣類攝取，以及每日飲食記錄，進一步與營養師合作優化飲食。這些改變能顯著提升血糖控制成效（圖2）。

減少5至10%醣類攝取

●提高運動量

增加運動次數、時間或強度，能有效提升身體對胰島素的敏感性，穩定血糖。此外，餐後運動可幫助降低餐後血糖（圖3）。

▲圖2：飲食記錄有助優化飲食，提升穩糖成效。（照片提供／余宜叡）

增加運動次數、時間或強度

王女士與醫師討論後，考量自身經濟能力、注射便利性、生活作息及體重管理需求後，選擇自費口服腸泌素。此外，根據飲食記錄，她發現自己常晚餐進食過晚，導致醣類攝取過多。營養師建議她若晚點用餐，可先食用營養又易飽的食品，如：茶葉蛋、沙拉或水果，以避免過度飢餓。

經過這些調整，王女士的血糖成功達標，並未因藥物缺貨而失控。然而，臨床上仍有部分患者選擇僅等待藥物恢復供應，導致血糖長期超標，增加器官損傷風險，建議糖尿病患者面對藥物缺貨時，至少採取上述3種方式之1，並持續監測血糖，確保達標，降低糖尿病併發症發生率。

（作者為員榮醫院社區醫學部主任暨穩糖減重門診醫師）

▲圖3：運動能有效提升胰島素敏感性，穩定血糖。（照片提供／余宜叡）

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