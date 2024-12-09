自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

糖尿病藥物缺貨 3方式降低血糖超標風險

2024/12/09 05:30

▲面對藥物缺貨，糖尿病患者應採取對策確保血糖達標；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／余宜叡）

▲面對藥物缺貨，糖尿病患者應採取對策確保血糖達標；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

「平常使用的1週1次藥物缺貨，那我的血糖該怎麼辦？」50多歲王女士罹患糖尿病已有6年，最近得知1週1次的腸泌素供貨不穩，擔心血糖失控。這樣的情況在臨床上並不罕見，尤其是藥物缺貨或更換製藥廠時，可能因製程與添加物不同，導致患者出現不適或副作用而無法續用，造成血糖上升。

◎專家建議可採取以下方法降低血糖超標的風險

●尋求替代藥物或調整治療方案

與醫師討論是否有其他穩定血糖的替代藥物，或增加其他種類的降糖藥（圖1）。不同藥物具有不同機制，資深醫師往往能結合患者的病史與需求，找到合適的用藥方案。

▲圖1：缺藥可找同類替代藥或增加其他種類降糖藥。（照片提供／余宜叡）

▲圖1：缺藥可找同類替代藥或增加其他種類降糖藥。（照片提供／余宜叡）

與醫師討論找到合適用藥

●改善飲食管理

透過增加蔬菜攝取、減少5%至10%的醣類攝取，以及每日飲食記錄，進一步與營養師合作優化飲食。這些改變能顯著提升血糖控制成效（圖2）。

減少5至10%醣類攝取

●提高運動量

增加運動次數、時間或強度，能有效提升身體對胰島素的敏感性，穩定血糖。此外，餐後運動可幫助降低餐後血糖（圖3）。

▲圖2：飲食記錄有助優化飲食，提升穩糖成效。（照片提供／余宜叡）

▲圖2：飲食記錄有助優化飲食，提升穩糖成效。（照片提供／余宜叡）

增加運動次數、時間或強度

王女士與醫師討論後，考量自身經濟能力、注射便利性、生活作息及體重管理需求後，選擇自費口服腸泌素。此外，根據飲食記錄，她發現自己常晚餐進食過晚，導致醣類攝取過多。營養師建議她若晚點用餐，可先食用營養又易飽的食品，如：茶葉蛋、沙拉或水果，以避免過度飢餓。

經過這些調整，王女士的血糖成功達標，並未因藥物缺貨而失控。然而，臨床上仍有部分患者選擇僅等待藥物恢復供應，導致血糖長期超標，增加器官損傷風險，建議糖尿病患者面對藥物缺貨時，至少採取上述3種方式之1，並持續監測血糖，確保達標，降低糖尿病併發症發生率。

（作者為員榮醫院社區醫學部主任暨穩糖減重門診醫師）

▲圖3：運動能有效提升胰島素敏感性，穩定血糖。（照片提供／余宜叡）

▲圖3：運動能有效提升胰島素敏感性，穩定血糖。（照片提供／余宜叡）

更多名醫開講專欄 〉更多相關文章 〉

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中