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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

每天喝茶、吃巧克力可助降血壓 成分關鍵是它

2025/07/15 10:16

一杯紅茶搭配高純度黑巧克力，是攝取黃烷-3-醇（flavan-3-ols）的簡便方式，助益心血管健康；示意圖。（圖取自 freepik）

一杯紅茶搭配高純度黑巧克力，是攝取黃烷-3-醇（flavan-3-ols）的簡便方式，助益心血管健康；示意圖。（圖取自 freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕你今天喝茶了嗎？除了提神，這個簡單的日常習慣，或許正悄悄地幫你穩定血壓。根據《SciTechDaily》引述英國薩里大學（University of Surrey）的最新大型分析指出，茶、可可與蘋果中富含的一種天然物質，能顯著改善心血管健康。

這項研究綜合了145項臨床試驗，涉及超過5200名參與者。結果證實，規律攝取一種名為「黃烷-3-醇」（flavan-3-ols）的植物化合物，可有效降低血壓，其效果對高血壓患者而言，甚至可媲美部分處方藥物。

黃烷-3-醇究竟是什麼？它是一種天然的植物化合物，不僅賦予植物色澤與抗性，也正是紅茶或黑巧克力那股微苦澀味的來源。研究指出，從天然食物中攝取，因富含其他協同成分，效果通常優於單一補充劑。

研究建議，每日攝取500至600毫克的黃烷-3-醇即可見效。民眾可在日常生活中輕鬆達標，例如早餐或下午茶來杯無糖的綠茶或紅茶，點心時間用一顆蘋果或一小塊70%以上的黑巧克力，取代高糖份零食。

不過，研究團隊也強調，黃烷-3-醇並非萬靈丹，不能完全取代醫師開立的降壓藥物。特別是糖尿病或正在服用其他藥物的患者，在調整飲食前，應先諮詢醫師或營養師，以避免潛在的交互作用。

研究主持人、心血管醫學教授海斯（Christian Heiss）表示，這項發現為「食物作為醫藥」的觀念提供了強而有力的科學證據，也為醫護人員提供了具體、可行的飲食建議，來幫助血壓偏高的族群進行第一線的健康管理。

總體而言，這項研究證明了日常飲食中的微小、刻意的改變，便能對心血管健康產生長遠的正面影響，為個人化的健康管理策略，開啟了更美味、也更自然的新途徑。

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