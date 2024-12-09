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健康網》白內障點藥水就會痊癒？ 眼科醫來解答

2024/12/09 19:52

醫師表示，白內障無法靠藥水來根治，唯一的方法就是動手術；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，白內障無法靠藥水來根治，唯一的方法就是動手術；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕坊間流傳「點藥水可以治好白內障 」的說法是真的嗎？高雄諾貝爾眼科執行院長粘靖旻在臉書專頁「粘靖旻眼科醫師/高雄屏東」發文指出，答案是不行。她解釋，當前市面上確實有一些號稱能治療白內障的藥水或保健品，但事實上，藥水無法逆轉或消除已經混濁的晶狀體，因為白內障是結構性的改變，並非是藥物可以修復的功能性問題。

白內障藥水治不好2原因

●藥水作用有限：某些白內障藥水可能含有抗氧化劑或其他成分，理論上可以減緩晶狀體的老化速度，但無法讓已經混濁的晶狀體變回透明。藥水可能對乾眼症或眼部疲勞有幫助，但這與白內障的治療無直接關係。

●沒有科學證據支持治癒效果：目前沒有任何醫學研究有辦法找到可以徹底治癒白內障的藥物。任何聲稱「點藥水即可根治」的說法，大多缺乏科學依據。

粘靖旻強調，如果白內障已經影響到日常生活的運行，那麼手術是唯一能恢復視力的方式。她表示，白內障是不可逆的退化性眼疾，透過手術，能移除混濁的晶狀體，植入人工晶體，讓視力得到立即性的改善。

醫師說明，藥水治不好白內障有2個原因，藥水作用有限、沒有科學證據支持；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師說明，藥水治不好白內障有2個原因，藥水作用有限、沒有科學證據支持；圖為情境照。（圖取自photoAC）

既然手術是唯一的解方，為何還有人會相信藥水可以根治白內障呢？粘靖旻列出3理由，恐懼手術、市場廣告誤導，以及缺乏醫療知識。

●恐懼手術：這種心態是非常正常的，基本上沒有人喜歡動手術，更有許多人害怕手術，尤其是涉及眼睛的手術，多半希望尋找非侵入性的替代方案。

●市場廣告的誤導：部分廠商為了銷售產品，可能過度誇大藥水的效果，甚至使用「治癒」等誤導性字眼，讓消費者誤以為藥水是有效的治療方法。

●缺乏醫療知識：很多人不了解白內障的發病機制，也不了解白內障是如何影響眼睛的，所以當聽到這樣的病，在心理上，就容易相信簡單的解決方法。

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