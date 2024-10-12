精準控糖新招 糖尿病童無憂上學

▲連續血糖監測平均每天可測得288次血糖值。（馬偕醫院提供）

記者邱芷柔／台北報導

小一新生小豪（化名）10個月大時被診斷出罹患第1型糖尿病，家長讓他在左手臂上裝置連續血糖監測器（CGM），每5分鐘自動監測血糖，再配合能根據血糖變化調整劑量的胰島素幫浦定，取代定時注射胰島素，開學1個多月來，小豪的血糖穩定控制，學習表現佳，校園生活完全不受影響。

血糖監測＋精準給胰島素

馬偕兒童醫院兒童內分泌科主任丁瑋信表示，小豪10個多月大時，每餐奶量可喝200毫升，且副食品食量佳，但體重不增反減，後來因感冒出現嘔吐、呼吸急促等症狀，就醫抽血才發現是糖尿病酮酸中毒。

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小豪進入加護病房治療後情況穩定，改為皮下胰島素注射，但血糖起伏極大，一天中的血糖值可從50到400mg/dL，經醫療團隊調整胰島素劑量、教導小豪父母控制技巧，終於穩定控糖、順利出院。

丁瑋信指出，第1型糖尿病是自體免疫疾病，自體免疫抗體會破壞胰島細胞導致胰島素分泌不足，當80-90%的胰島細胞受損，就會開始出現糖尿病症狀，治療方式是規律監測血糖，並定時補充胰島素。

由於嬰兒用餐頻繁，餐前需採血確認血糖，採血針「扎在兒身、痛在娘心」，讓家長心疼不已，小豪的家長因此選擇CGM，平均每天可測得288次血糖值，徹底掌握血糖變化趨勢，並在小豪入學前，搭配胰島素幫浦，讓血糖控制更精準便利。

丁瑋信表示，胰島素幫浦是1種小型裝置，透過導管定時輸注胰島素，模擬胰島細胞的正常功能，通常安裝於腹部、手臂或大腿等皮下脂肪較厚的地方。最新的胰島素幫浦能接收CGM血糖訊息，根據血糖變化自動調整胰島素劑量，幫助穩定血糖，不過這些醫療器材未納健保給付，且須定時更換耗材，每月平均自費約2萬餘元。

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