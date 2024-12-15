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健康 > 抗老養生 > 運動復健

台北馬拉松強碰最強冷空氣 台大醫揭「3大心血管風險」

2024/12/15 11:26

台北馬拉松週末登場。（台北市體育局提供）

台北馬拉松週末登場。（台北市體育局提供）

〔記者林志怡／台北報導〕2024台北馬拉松於15日清晨開跑，2.8萬名跑者共襄盛舉，但在冷氣團影響下，北部地區低溫跌破10度，台大醫院心臟血管外科主任虞希禹提醒，在這麼冷的天氣下從事劇烈運動，務必注意心肌梗塞、主動脈剝離、腦中風等風險，確實做好暖身運動與保暖措施。

近期台灣受到冷氣團影響，15日全台最低溫僅有8度，2024台北馬拉松清晨開跑，更強碰低溫襲台時期。虞希禹指出，近期因為氣溫變化大，門診的心血管疾病患者明顯增加，其中以心肌梗塞、主動脈剝離、腦出血或中風等最為常見。

虞希禹解釋，天冷的情況下，若沒有做好保暖措施，手腳血管收縮的情況下，人體的血壓會明顯增高，對於本身就有高血壓、高血糖、高血脂等「三高」風險的民眾來說，更容易出現前述心血管疾病，且平時較少運動，或飲食上較不忌口的代謝症候群患者也要特別注意，務必規律用藥、事先做好防範。

針對低溫下從事劇烈運動的民眾，虞希禹提醒，參與賽事前，務必要清楚自己的身體狀態與慢性病風險，有疑慮時一定要先與醫師討論，且運動前一定要做好暖身，尤其馬拉松跑者為了方便運動，向來穿得比較少，先讓身體熱起來再活動更顯重要，同時也要做好賽後的防寒準備。

虞希禹強調，不論是否參加特殊活動，民眾都要對自己的身體狀況有所掌握，尤其心血管疾病高風險族群，務必規律用藥、注意血壓，並保持良好的生活習慣，保持良好的睡眠與飲食，才能避免突發的疾病風險。

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