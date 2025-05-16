4旬男常流鼻血疑罹鼻咽癌 原因竟是抽菸

長安醫院耳鼻喉科醫師林恆甫說，流鼻血不一定與鼻咽癌直接相關。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕太平區45歲陳先生抽菸多年，近幾週頻繁流鼻血，陳先生上網搜尋相關病友及診斷資訊，擔心罹患鼻咽癌趕往長安醫院求診，院方請他不用緊張並查出為鼻中膈血管破裂，與抽菸引起的黏膜乾燥有關，經噴灑血管收縮劑後改善鼻血症狀。

陳先生常利用工作空檔抽菸放鬆，日夜頻繁流鼻血懷疑是鼻咽癌前兆，趕往長安醫院耳鼻喉科檢查，醫療團隊稱流鼻血原因多元，不一定與鼻咽癌直接相關，不需過度恐慌，進一步安排檢查發現鼻中膈血管破裂，未發現黏膜癌變。

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長安醫院醫師林恆甫說，患者鼻中膈血管破裂，與抽菸引起黏膜乾燥有關，經噴灑血管收縮劑後已改善，流鼻血並不一定與鼻咽癌直接相關。

林恆甫表示，常見流鼻血位置在鼻中膈前方，部位聚集大量血管，挖鼻孔、乾燥環境、過敏或感染造成局部血流增加，甚至鼻竇炎與腫瘤都可能誘發出血，看診時會詳細詢問病史，參考雲端藥歷，必要時安排鼻咽內視鏡輔助診斷。

至於鼻咽癌是否以流鼻血為表徵，醫療團隊解釋說，鼻咽癌好發在鼻腔最深處的鼻咽部，較不會從鼻孔流出且量少，有時甚至會倒流到口咽部咳出血絲，另外，鼻咽癌早期症狀常見有鼻塞、耳悶、單側聽力減弱、頸部淋巴腫大。

林恆甫醫師提醒，口咽部咳出血絲等症狀，常被民眾忽視或誤以為是感冒，導致錯過治療癌症黃金期，若相關症狀持續超過兩週，請趕緊至醫療院所進行鼻咽內視鏡檢查。

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