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10人就中鏢4人！這波新冠又急又猛 醫：有3症狀務必驗一下

2025/05/16 13:00

衛福部疾管署13日公布上週新冠門急診就診9978人次，較前一週6012人次增加66%，已連續5週上升，且重症新增34例。示意圖，與新聞當事人無關。（資料照）

衛福部疾管署13日公布上週新冠門急診就診9978人次，較前一週6012人次增加66%，已連續5週上升，且重症新增34例。示意圖，與新聞當事人無關。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新冠疫情再起！時常在社群分享醫院大小事的「小資醫生」PO文表示，這波疫情來得又急又猛，來診裡的人10個中有3、4個是新冠，大家務必做好防護。他也提醒，若出現發燒不退、喉嚨超痛、全身酸痛沒力三症狀，務必驗一下是否為新冠病毒。

衛福部疾管署13日公布上週新冠門急診就診9978人次，較前一週6012人次增加66%，已連續5週上升，且重症新增34例。疾管署副署長羅一鈞說明，今年新冠上升時間點比去年稍微早一點，檢視去年高峰落在7月初，當週就診13.4萬人次，今年看起來則是人數較少，只是上升幅度較快，預估6月達高峰，就診人次仍待觀察。

「小資醫生」昨日在「Threads」上PO文警告「新冠大流行中！」，他說，最近來診的人，「10個大概有3、4個是COVID」，而且這波疫情來的又急又猛，快篩直接不夠用。當天看診時，診間新冠快篩直接用光，只能請病人自己去藥局買家用快篩來篩檢。而且很多病人反應藥局快篩也幾乎被買光，「可見疫情真的來的又快又猛，大家務必做好防護啊。」

「小資醫生」最後也在留言區提醒，如果出現發燒不退、喉嚨超痛、全身酸痛沒力的症狀，務必驗一下新冠。此外，他也說，這波疫情很特別的是，也有很多病人反應腸胃症狀很多，如胃痛、噁心、想吐等，提醒大家多加注意。

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