退伍軍人候診時突昏迷 竹榮醫護機警應變與區域聯防成功挽命

台北榮總新竹分院發生一名5旬男子候診時昏倒的狀況。（資料照，記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名年約50多歲的退伍軍人，因近日反覆出現呼吸困難、胸悶及嚴重眩暈等症狀，輾轉求診未果，到台北榮總新竹分院尋求進一步診療，候診時卻突然昏倒，經搶救後甦醒過來，未料在檢查過程又再度喪失意識，心電圖顯示心室顫動，醫護團隊當下給予兩次電擊後成功恢復心跳，因高度懷疑病人有急性冠心症，隨即透過區域醫療聯防網絡，緊急安排轉院進行心導管手術，檢查證實左前降支血管完全阻塞，經氣球擴張及支架置放後，患者生命徵象迅速穩定。

該名患者在手術隔日即恢復清醒，經加護病房團隊細心照護，第六天順利拔除升壓藥與氣管插管，第七天轉至一般病房休養，第十天終於康復出院。病患昨返回北榮新竹分院心臟科門診，感謝門診護理師與急診團隊機警應變，院長陳曾基也祝賀病患恢復健康。

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心臟科醫師陳炳榮表示，據統計，院內心跳停止（IHCA）患者平均年齡為65歲，男性佔6成，常見原因包括低血氧、急性冠心症、心律不整、貧血、感染與心臟衰竭。然而，能夠完全清醒出院的病人不到兩成。

陳炳榮指出，根據臨床經驗與醫學文獻顯示，冠心病（冠狀動脈心臟病）是導致猝死的主要原因之一。當冠狀動脈突然完全阻塞，心肌因缺氧而無法正常收縮，可能在幾分鐘內引發致命性心律不整，最常見即為心室顫動（ventricular fibrillation），導致心臟無法有效輸出血液，病人將迅速失去意識、呼吸停止，若無即時電擊與心肺復甦，極可能在數分鐘內死亡。

這類急性發作往往來得又急又快，常見症狀包括：胸悶或壓迫感（多數位於胸口或左胸）、嚴重呼吸困難、冒冷汗、臉色蒼白、頭暈或突然昏倒、心跳加速或不規律。然而，有部分患者並不會出現典型胸痛症狀，尤其是糖尿病患者或高齡者，可能只表現為呼吸不順或倦怠，進一步增加辨識困難。正因如此，第一線醫護人員的臨床敏感度與迅速反應，對於搶救病人至關重要。

患者的心導管照片，左邊為術前，右邊為術後。（陳炳榮醫師提供）

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