肺纖維化定期回診 戰勝慢性殺手

▲影像檢查顯示，雙側肺部邊緣有纖維化病變（藍色箭頭），右下肺周圍合併有蜂窩性結構（紅色圓圈）。（照片提供／何上芸）

文／何上芸

呼吸困難是人一生中常見的健康問題，通常因疾病引起，例如嚴重感冒導致的肺炎或氣喘發作等。肺部纖維化則是1種隱匿的慢性疾病，常在不知不覺間逐漸發展。幸運的是，臨床上肺纖維化並不常見，但在早期，因缺乏有效藥物，即使找到病因也無法治療，只能眼見病情逐步惡化；隨著醫療技術進步，目前已有專門的藥物來控制此疾病。

自民國106年起，健保開始提供有限給付，僅對嚴重肺功異常的非特異性肺纖維化患者開放用藥；民國112年，健保進一步擴大給付範圍，將部分由免疫或其他特殊疾病引發的肺部纖維化納入，使更多患者因此受惠。

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李先生是皮肌炎患者，長期對抗這種疾病，接受複雜用藥物治療，在藥物治療下，病況一度穩定，讓他能維持正常生活，但近年開始他常常呼吸困難，明顯的症狀改變令他與家人感到焦慮。

原來他的肺部纖維化不僅造成他呼吸困難，且在聽診時，可發現兩側有吵雜的呼吸聲，肺部內有嚴重空洞化（也是俗稱菜瓜肺），並且肺功能迅速下降。

監測病情調整治療方案 延長生存期

李先生經過多科團隊診治評估後，符合健保的抗纖維化藥物使用規範，並在治療後，症狀明顯改善，生活品質也大幅提升。

對於肺部纖維化患者而言，密切監測病情，並根據醫師建議定期回診，調整治療方案，是延長生存期的關鍵。此外，這樣的治療計畫讓患者在症狀控制下，有機會等到進一步治療。

（作者為彰化基督教醫院影像醫學部醫師）

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