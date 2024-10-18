健康網》呼氣「甘甘」恐是糖尿病 醫：小孩、老人、肥胖者注意

醫師指出，如果周圍呼氣有甜味，記得趕快提醒他去就醫檢查，可能是胰島素嚴重不足的徵兆；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕知名插畫家畫了一系列漫畫，其中一張提到有人「聞到曖昧對象呼氣有果香」，人的口氣會是水果香嗎？林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科醫師許哲綸說明，這個甜甜的味道，是胰島素嚴重不足的徵兆，較常見兒童與青少年容易號發的第一型糖尿病，或者未經治療的嚴重二型糖尿病，過度肥胖、有糖尿病家族病史的老人家也可能會出現，如果周圍的親友符合以上條件，又突然發現呼氣有甜味，記得趕快提醒他去就醫檢查！

許哲綸在臉書專頁「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」發文指出，我們身上大部分的細胞，都要靠胰島素才能攝取血糖，然而第一型糖尿病患者，和某些嚴重的第二型糖友，會有胰島素嚴重不足的情況，胰島素不足會使身體改變脂肪的代謝，產生丙酮，隨呼吸排出。

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許哲綸表示，丙酮恰好也是水果熟成時會散發的化學物質之一，據說聞起來甜甜的，有點熟果發酵的味道，所以胰島素嚴重不足，導致呼吸丙酮濃度過高時，確實會讓呼出帶有水果甜味的氣，但要注意，酮體如果一再累積，會讓身體陷入「酮酸中毒」的危險情況，常會伴隨呼吸急促、腹痛、冒冷汗等表現，此時如果不快點就醫，恐怕會有生命危險。

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