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健康 > 名人健康事

健康網》《皇后的品格》金守美高血糖逝 口渴、疲累當心

2024/10/25 13:38

金守美猝逝，警方研判死因為高血糖急症。（翻攝自SBS YT）

金守美猝逝，警方研判死因為高血糖急症。（翻攝自SBS YT）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕南韓國民婆婆金守美今（25）日驚傳病逝於首爾聖母醫院，享壽75歲。據報導，金守美在1980年代，以戲劇《田園日記》出道，並出演《皇后的品格》等多部經典韓劇。

據報導，首爾市瑞草警察署指出，金守美疑似因心臟驟停，在上午8時送往瑞草區的首爾聖母醫院，急救無效離世。警方表示，死因可能為高血糖急症猝逝，「血糖值飆破500」。另外金守美兒子透露，她生前壓力巨大，參與演出的舞台劇發生拖欠演出費的狀況；同時過去現身購物台時發現臉部水腫以及手抖，不料現在傳來憾事。

被譽為「國民婆婆」，南韓資深演員金守美驚傳驟逝，享壽75歲。（圖取自YT、IG）

被譽為「國民婆婆」，南韓資深演員金守美驚傳驟逝，享壽75歲。（圖取自YT、IG）

衛生福利部桃園醫院衛教資料說明，當體內缺乏足夠胰島素時，我們所攝取的醣類無法被有效利用，造成血糖過高。若血糖太高（有時超過1000mg/dl）且意識不清，但無酮體，則稱為「高血糖高滲透壓非酮性昏迷」。若胰島素分泌極少，甚至沒有，體內脂肪會被分解形成酮體，則造成「酮酸中毒」。高血糖持續多日恐有口渴、經常跑廁所，食慾不振等症狀，嚴重時恐失去意識。

衛生福利部桃園醫院表示，高血糖可能的症狀有：

1.口渴、口乾

2.常常上廁所

3.虛弱疲累

4.食慾不振

5.噁心、嘔吐、腹瀉

6.體重劇減

7.視力變差

8.脫水、皮膚乾燥

9.意識改變

10.若未加處理治療有可能失去意識

為什麼會有高血糖？衛生福利部桃園醫院表示，可能的原因有：

1.不知道自己有糖尿病或未經治療

2.停止吃口服降血糖藥

3.忘了打胰島素

4.進食量太多

5.感冒發燒

6.急性感染

7.情緒壓力

如何預防呢？衛生福利部桃園醫院也提出下面6點。

1.按時吃藥或注射胰島素

2.遵守飲食計劃

3.每天規律的運動

4.血糖或尿糖監測

5.按時回醫院複診

6.提高對高血糖的症狀警覺。

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