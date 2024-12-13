彰化秀傳醫院獲贈70台輪椅 造福行動不便病患

石豐獅子會將70台全新輪椅捐給秀傳醫院，為行動不便的病人送來便利與希望。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化秀傳醫院今天（13日）有場充滿愛與溫情的捐贈儀式，石豐獅子會捐贈70台全新輪椅給秀傳醫院，為行動不便的病人送來便利與希望。石豐獅子會長劉美嬿說，希望這份善舉能為病人帶來了貼心與高效的醫療服務，更希望能拋磚引玉，讓愛心延續下去。

這份愛心的起點，源自一個看似平凡但卻重要的觀察。石豐獅子會友黃麗姬某天在秀傳醫院關心員工的過程中，注意到1名照服員因輪椅不足，不得不在院區內四處尋找，費時又費力，讓她發覺，這樣的情況可能在醫院裡時有發生，尤其在尖峰時段，輪椅短缺導致病人需要更長的等待時間才能接受妥善照護。

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帶著這份對病人和照服員的關懷，黃麗姬聯繫石豐獅子會長劉美嬿尋求協助，劉美嬿了解情況後，迅速積極展開愛心募集，最終成功募到70台全新輪椅，及時解決了秀傳醫院輪椅短缺問題。

今天在捐贈儀式上，石豐獅子會長劉美嬿表示，獅子會始終秉持永續服務，良善為本的理念，希望能為病人及醫護人員帶來實質的幫助。這些輪椅不僅僅是醫療器材，更是對病人最深的關懷。

彰化秀傳醫院院長馬旭則指出，這次輪椅捐贈將大幅改善醫院的服務條件，提升病人的就醫品質，並強調這份愛心讓他們感受到社會各界對醫療的支持，也讓病人在就醫過程中感受到舒適與尊重。每一台輪椅，都是一個行動的希望；每一次捐贈，都是社會溫暖的縮影。

石豐獅子會將70台全新輪椅捐給秀傳醫院。（記者湯世名攝）

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