健康網》食物過敏檢測準確嗎？ 醫：致敏≠真過敏

醫師說明，抽血檢測的血清IgE測試，是一種用來檢測對特定食物是否有致敏反應，但「致敏」並不等於「真正的過敏」；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人聽到「抽血檢測過敏原」，就認為檢測結果絕對可靠。但實際上，這樣的檢測可能會帶來一些誤解，甚至會影響生活品質。皮膚科醫師沈孟暵表示，抽血檢測的血清IgE測試，是一種用來檢測對特定食物是否有「致敏反應」的方法，而「致敏」並不等於「真正的過敏」。

沈孟暵在臉書專頁「沈孟暵 皮膚醫師」發文指出，抽血檢測過敏原雖然是一種常見且方便的工具，但應僅作為參考依據，不能單憑結果決定是否過敏。想要真正判斷過敏原，最可靠的方法仍然是仔細觀察日常生活中的細節，例如飲食、盥洗用品、洗衣用品等可能的刺激來源。

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沈孟暵表示，食物過敏是身體對某些食物產生過度免疫反應，可能導致以下症狀：

●皮膚症狀：蕁麻疹、紅疹、搔癢。

●呼吸道症狀：鼻水、鼻塞、甚至呼吸困難。

●消化道症狀：嘔吐、腹瀉、腹痛。

●全身反應：心跳加快，甚至可能出現危及生命的過敏性休克。

口服食物挑戰

沈孟暵說明，口服食物挑戰是由專業醫療人員監督的測試，讓患者在安全的環境下逐步進食可能致敏的食物，觀察是否出現過敏反應。從實際數據顯示，被抽血檢測標記為「可能過敏」的食物中，超過89%在挑戰後，發現其實是安全的。

醫師指出，口服食物挑戰是由專業醫療人員監督的測試，讓患者在安全的環境下逐步進食可能致敏的食物，觀察是否出現過敏反應；圖為情境照。（圖取自freepik）

過度依賴過敏原檢測的風險

●不必要的飲食限制：嚴格排除某些食物，可能導致營養不足或飲食習慣不健康。像是誤以為對牛奶過敏而長期不喝，可能導致鈣質缺乏。

●增加心理壓力：檢測結果可能讓人對許多食物產生不必要的恐懼。例如，看到檢測報告說雞蛋IgE偏高，就完全不吃雞蛋，導致無謂的擔憂。

沈孟暵強調，應與醫師詳細討論過去病史和症狀，是診斷過敏的重要步驟，同時保持均衡飲食，不要過度排除食物，避免因不必要的飲食限制，導致營養不良。

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