甲仙衛所前進偏鄉校園 邀權威醫為未滿7歲童發展篩檢

高雄市甲仙區衛生特別舉辦校園兒童發展評估活動，邀高雄長庚醫院腦神經科權威陳順勝醫師，前進甲仙區小林國小為3至6歲幼童提供可近性、專業性一對一兒童發展篩檢評估服務。（衞生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市衛生局為促進偏鄉兒童身心健康發展，甲仙區衛生特別舉辦校園兒童發展評估活動，邀高雄長庚醫院腦神經科權威陳順勝醫師，前進甲仙區小林國小為3至6歲幼童提供可近性、專業性一對一兒童發展篩檢評估服務，今年迄今，已針對未滿7歲兒童新增6次兒童發展篩檢服務。

高市推行偏鄉發展評估活動，主要為及早發現幼兒在語言、粗動作、精細動作及社會發展等四大面向的潛在問題，並提供專業建議與指導，確保孩子們在學齡前階段能獲得適當的關注與照顧，經陳順勝醫師專業篩檢後，學校7名幼童中有1名疑似發展遲緩，後續由衛生所醫護團隊主動關懷，並協助家長轉介醫院評估與診斷。

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衞生局表示，重視兒童醫療照護政策，為於兒童發展關鍵年齡提供完整兒童發展篩檢服務，及早發現疑似發展遲緩兒童進行轉介追蹤，衛生福利部自113年7月1日起，針對未滿7歲兒童新增6次兒童發展篩檢服務。

高市由甲仙衞生所邀請接受標準化篩檢工具專業訓練的陳順勝醫師，前進甲仙區小林國小為3至6歲幼童提供可近性、專業性一對一兒童發展篩檢評估服務。

衛生局提醒家長只要孩子具有健保身分，分別在6至10個月、10個月至1歲6個月、1歲6個月至2歲、2至3歲、3至5歲、5至未滿7歲，共六階段可各接受1次政府補助的篩檢服務，也可配合兒童預防保健服務執行，請家長帶寶貝並持健保卡及兒童手冊前往至本市兒童發展篩檢服務合約院所進行篩檢評估。

若兒童疑似發展遲緩，將由篩檢合約院所轉診至評估醫院或兒童發展聯合評估中心進行評估，以早期發現，掌握黃金療育期。

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