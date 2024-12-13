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健康 > 名人健康事

陳文茜罹黑色素癌》發生率低惡性度高 醫提醒4異常

2024/12/13 11:49

資深媒體人陳文茜健康亮紅燈，在12日於臉書談到自己罹患黑色素癌。（TVBS提供）

資深媒體人陳文茜健康亮紅燈，在12日於臉書談到自己罹患黑色素癌。（TVBS提供）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕66歲資深媒體人陳文茜近日談到肺腺癌復發；然她在昨（12）日深夜發文表示，切片後發現實際上是黑色素癌，已經擴散到其他器官，且達到第4期。

資深媒體人陳文茜。（資料照）

資深媒體人陳文茜。（資料照）

皮膚癌初期不痛不癢 時常被忽略

皮膚科醫師陳昱璁在粉專「陳昱璁皮膚科醫師」表示，「皮膚癌初期不痛不癢，常常被忽視其致命危機。」陳昱璁表示，皮膚表皮上而下為角質層、鱗狀細胞層與基底細胞層，常見的皮膚癌有「基底細胞癌（BCC）」、「鱗狀細胞癌（SCC）」和「黑色素細胞瘤（Melanoma）」三大惡性腫瘤。

●基底細胞癌：雖然叫做癌，但它是「癌」字輩中最良性的一個。通常發生在會被陽光照射到的部位，例如臉部、頸部和手部，初期很像痣或黑斑，慢慢地斑塊可能會發生潰瘍、周圍微血管擴張、出血等病變。幸好基底細胞癌鮮少轉移、惡性程度低，通常以手術完整切除後治癒率高，毋須作放療、化療。

少數是因為太晚治療而讓癌細胞深入皮膚深層，或是被當成痣不斷做雷射而延誤治療，變得不易根除而會反覆復發。行醫到現在我遇過三個案例，皆是起初被當作痣而使用雷射除痣，卻發現怎麼除都不乾淨，痣還反覆潰爛，至我門診後才確定是基底細胞癌，並接受手術切除，幸好並無大礙。

●鱗狀細胞癌：佔皮膚癌中約2成，特徵為紅色、表面不平整、邊緣不規則的凸起斑塊，偶有潰瘍、表面有傷口或結痂的現象，若未及早治療，很容易轉移到其他器官。而鱗狀細胞癌多數也因紫外線照射引起，在癌化前有可能會先出現日光性角化症（Actinic keratosis），皮膚慢慢顯現紅棕色、粗糙的硬皮，因此很容易被誤認成老人斑。

●黑色素細胞瘤：其中黑色素細胞瘤發生率低，僅占皮膚癌中3-5%，但惡性度最高、可能發生在全身部位又治療困難，癌症進展速度快且死亡率高，又會透過血液和淋巴系統轉移到全身，因此是非常棘手的皮膚癌。黑色素細胞瘤有好幾種，台灣人等東方人種最常見是「肢端型」，也就是長在手掌、腳掌、指甲下方，因此這些部位的痣或指甲變黑，就需要提高警覺。

皮膚黑斑出現4特點 要有警覺

陳昱璁提醒，針對痣或黑斑，醫師可先初步用皮膚鏡去放大檢視是否有異常。若皮膚的黑斑有下面特色：

1. 邊緣不規則、不對稱、凹凸不平

2. 同一塊斑有明顯色差

3. 潰爛、出血

4. 面積擴大或腫塊增長速度快

就要盡快到皮膚科讓專業醫師評估，以免錯過黃金治療期。

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